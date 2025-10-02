¡ÖÃæ¹ñ¿Í800¿Í¤¬Ê¡²¬»Ô¤Î¿¦°÷¤Ë¡×¥Ç¥Þ³È»¶¡Ä13Ç¯Á°Ãæ»ß¤Î¸¦½¤·×²è¤¬¸í¾ðÊó¤È¤·¤ÆSNS¤Ë¡Ö¥à¥¹¥ê¥àÂÐ±þµë¿©¤Î¼Â»Ü¤ò·èÄê¡×¥Ç¥Þ¤â
³°¹ñ¿Í¤ò½ä¤ëSNS¾å¤Î¥Ç¥Þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿Ê¡²¬¸©¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿½ñ¤¹þ¤ß¡§
Ê¡²¬¤Î³§¤µ¤ó¡ª¡ªÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬»ÔÄ¹¹âÅè¤¬¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤«¤é800¿Í¤ò¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤é¡ª¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡©
9·î29Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎSNS¤ÎÆâÍÆ¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë50·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Ç¤Ï2012Ç¯¡¢¤´¤ß½èÍý¤äÀá¿åµ»½Ñ¤Ê¤É¤Î¸¦½¤ÌÜÅª¤ÇÃæ¹ñ¤Î¸øÌ³°÷¤ò800¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£
Ê¡²¬»Ô¡¦¹âÅç»ÔÄ¹¡Ê2012Ç¯¡Ë¡§
º£¤Ï²¿½½Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¡£ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
Àí³Õ½ôÅçÌäÂê¤ò½ä¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¤³¤Î·×²è¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£
¤½¤ì¤«¤é13Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¾ðÊó¤¬ÆÍÁ³SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ò½ä¤ë¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î³È»¶¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«ÁÒ»Ô¤Ç¤Ï¡¢·úÀß·×²è¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö2Ëü¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ò°Ü½»¤µ¤»¤ë¤È¤ÎÏÃ¡×¡Ö¸©¤¬·úÀß¤òµö²Ä¤·¤¿¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©¤¬¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¡£
Ê¡²¬¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
µö²Ä¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ë»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤È¤Ê¤ë¾®Çþ¤äÂçÆ¦¤Ê¤É¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤µë¿©¤ÎÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËÌ¶å½£»Ô¤¬¥à¥¹¥ê¥àÂÐ±þµë¿©¤Î¼Â»Ü¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢»ÔÄ¹¤¬²ñ¸«¤ÇÈÝÄê¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â³È»¶¤·¤¿¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¡£
Ê¡²¬»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£