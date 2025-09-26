テレワークの普及や物価高の影響もあり、「地方移住」への関心は高まりを見せています。広い家、安い家賃、穏やかな時間。SNSには「地方移住で人生が変わった」といった体験談も多く見られますが、その一方で“移住後の現実”に戸惑う人も。今回は、東京から地方都市に移住して3年が経過した40代独身女性の声をもとに、地方移住の光と影を見つめます。

「家賃が10万円→3万5千円。まずは“お金の心配”が減った」

高木遥さん（仮名・43歳）は、3年前、都内の賃貸マンションを引き払い、中部地方の小都市に中古住宅を購入して移住しました。

「東京の1LDKで10万円払っていた家賃が、今は月3万5千円の住宅ローン返済。広さは2倍以上、駅から徒歩10分。まず、それだけで気持ちが楽になりました」

遥さんの年収は約450万円。都内で派遣社員として働いていましたが、コロナ禍で契約が打ち切られたことをきっかけに、フルリモートで働ける中小IT企業に転職。どこに住んでもいい状況になったことで、地方移住を本格的に考え始めたといいます。

地方での暮らしは、当然ながら不便な面もあります。

「24時間営業のスーパーはないし、バスは1時間に1本。美容院や服屋も限られています。『欲しいものがすぐ手に入る』環境ではなくなりましたね」

とはいえ、それが逆に「無駄な出費が減った」「人付き合いに振り回されなくなった」など、精神的な余白につながっている面もあると遥さんは話します。

「東京にいた頃は、いつも“誰かと比べていた”ように思います。結婚、キャリア、見た目…。地方に来てからは、誰かに見られることよりも、自分が心地いいと思える生活を大切にできるようになった気がします」

一方で、孤独の深まりは、都内にいたとき以上に感じるようになったとも。

「帰り道、ふと空を見上げたとき、『私、今どこで何しているんだろう？』と思うことがあります。都会では感じなかった“間”があるんです」

地元の人との関係は良好で、野菜のおすそ分けや、町内の清掃活動に参加することもあるそうですが、“友達”と呼べるような存在はまだできていないとのこと。

「お金の不安が減ったぶん、別の寂しさが見えてきたのかもしれません。でも、これは“後悔”とは違います。たぶん、どこに住んでいても、何かしらの“迷い”はあると思うから」

住宅購入と自治体支援制度のリアル

遥さんは、移住にあたり「移住支援金制度（東京圏から地方への転職者対象、最大100万円）」の対象にもなりました。また、住宅購入にあたっては、自治体の空き家バンクを利用し、補助金（リフォーム費用の一部補助）も受けたといいます。

実際、総務省の調査でも地方移住者の6割以上が「経済的メリットがあった」と回答しています。

ただし注意点として、これらの支援制度は、

- 年齢・所得・移住元地域の制限がある

- 転入から数年間は居住義務あり

- 申請や報告が煩雑な場合も

といった制約があるため、利用前に自治体の要件確認が必須です。

地方移住が合うかどうかは、「家賃が安い」「自然が多い」といった表面的な要素だけで決まりません。

遥さんのように、

- 日常的に人と関わらなくても苦にならない人

- SNSやオンラインでのつながりを楽しめる人

- “所有より体験”を重視できる価値観の人

には向いている面もあります。

逆に、都会的な文化・刺激を日常的に求める人や、対面での人間関係を重視する人には、思った以上に「孤独」や「物足りなさ」を感じやすい環境かもしれません。

「東京を離れたらすべてが解決する」と思っていたわけではない、と遥さんは振り返ります。

「あのとき出ていなかったら、今も狭い部屋でギリギリの生活をしていたかもしれない。今の私にとっては、この選択が“合っている”と思います」

地方移住には確かにメリットがあります。しかし、それが「正解」かどうかは、人によって異なります。大切なのは、「どこで、どう生きるか」を他人ではなく“自分の軸”で選びとることなのでしょう。