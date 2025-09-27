セサミストリートマーケットから秋冬トレンド「カレッジスタイル」コレクション！ブランド初のセットアップも
物販、カフェ、ワークショップを複合した世界で唯一の「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から秋の新作が到着！「カレッジスタイル」をテーマに、ブランド初となるオリジナルデザインのボトムスを含む全4型のアパレルコレクションが登場した。
【画像】全アイテムのラインナップを見る
■ブランド初！待望のボトムスでセットアップコーデが実現！
「カレッジロゴ裏毛プルオーバー」(9790円)は、トレンドのカレッジデザインに元気いっぱいのエルモとチョコチップクッキーをほおばるクッキーモンスターをプリント。バーガンディとグレーとの2色展開で、特に今季トレンドカラーであるバーガンディーは秋冬コーデに絶妙なアクセントを加えてくれる。
ブランド初のボトムス「カレッジロゴ裏毛ロングパンツ」(8910円)は、ドローコード付きウエストと足首のリブ仕様で、リラックス感ときちんと感を両立。先に紹介した同シリーズの裏毛プルオーバーとワントーンでまとめれば、カジュアルになりがちなスウェットスタイルも、洗練された雰囲気で着こなせる。
■セサミストリート誕生年「1969」入り！ヴィンテージ調スウェット
「リーフロゴ裏毛プルオーバー」(8910円)は、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードが仲良く集合した賑やかなデザイン。セサミストリートが誕生した「1969」の文字や、散りばめられたチョコチップクッキーなど、ファンにはたまらないディテールが満載。
明るく柔らかな印象のライトグレーと、深みのあるグリーンの2色展開。カジュアルコーデの主役としてはもちろん、ジャケットやコートのインナーとしても重宝する一着に。
■カレッジスタイルの定番！メッセージ入りフォトTシャツ
「フォトロゴTシャツ」(5940円)は、エルモの「ELMO IS GLAD YOU'RE HERE!(エルモはあなたがいてくれてうれしい！)」というポジティブメッセージと、クッキーモンスターの「PLEASE GIVE COOKIE TO ME!(ぼくにクッキーをちょうだい！)」というお茶目な言葉が魅力的。
肌ざわりのよいコットン100パーセント素材で、スウェットとのレイヤードや、単体でのカジュアルスタイルなど、幅広いコーディネートに対応。ホワイトとブラックの2色展開で、ワードローブの定番として長く愛用できる一枚に仕上がっている。
全アイテムがユニセックス仕様(M・Lサイズ)なので、家族や友人、パートナーとのリンクコーデも楽しめる。
現在、池袋サンシャインシティとららぽーと豊洲の「セサミストリートマーケット」店舗、そしてオフィシャルオンラインストアで発売中。カレッジスタイルのマストハブアイテムで、今季らしいおしゃれを楽しんでみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
