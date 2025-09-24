【「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」ティザーPV】 9月23日公開

【拡大画像へ】

ワーナー ブラザース ジャパンのアニメプロダクション部門は9月23日に、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」のティザーPVなどを公開した。

「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」は2026年にNetflixにて世界配信が決定している。各キャラクターのセリフと共に、メインキャラクターの声優キャストも解禁された。

【あらすじ】

1890年のアメリカ。総距離約4,000マイル、賞金総額５,000万ドル、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」が開催されようとしていた。

かつて天才騎手と呼ばれながらも、半身不随となり、失意の中にいたジョニィ・ジョースター。

彼はこのレースで優勝を目論む謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリが引き起こした不思議な現象に希望を見出し、「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する。

二人はそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険＜レース＞へと踏み出す――。

メインキャスト＆キャラクタービジュアル

ジョニィ・ジョースター

【アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』 ティザーPV】

（CV. 坂田将吾）

半身不随の元天才騎手。

謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと出会い、自身の足を動かした鉄球の『回転』に希望を見出す。その『回転』の秘密を探るためジャイロと共に「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する。

騎乗馬はスローダンサー。

ジャイロ・ツェペリ

（CV. 阿座上洋平）

とある目的のために北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」に参加する謎のアウトロー。

自身が持つ鉄球に『回転』の技術を込めて操ることで、様々な不思議な現象を起こすことができる。

騎乗馬はヴァルキリー。

ディエゴ・ブランドー

（CV. 石川界人）

イギリス競馬会の貴公子とも呼ばれる天才騎手で、「スティール・ボール・ラン」の優勝候補のひとり。通称「Dio」。

上昇志向が強く、レースに勝つためには卑怯な手段もいとわない冷徹な野心家。

騎乗馬はシルバー・バレット。

ルーシー・スティール

（CV. 高橋李依）

「スティール・ボール・ラン」レースの主催者であるスティーブン・スティールの妻。

夫であるスティーブンとは大きく歳が離れていながらも、彼のことを精神的に支えている。

スティーブンの初恋の人によく似ている。

スティーブン・スティール

（CV. 三宅健太）

人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」の発起人で40年のキャリアを持つ歴戦のプロモーター。

TVerにて「ジョジョの奇妙な冒険」アニメシリーズが無料配信

TVerにて「ジョジョの奇妙な冒険」アニメーションシリーズの無料配信が9月23日12よりスタートする。「1st Seasonファントムブラッド」から「戦闘潮流～5th Season：ストーンオーシャン」までの全190話が順次配信される。

配信スケジュール

「1st Season：ファントムブラッド／戦闘潮流」（全26話）

9月23日12時～（1～4話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）

「2nd Season：スターダストクルセイダース」（全48話）

10月13日12時～（1～４話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）

「3rd Season：ダイヤモンドは砕けない」（全39話）

11月27日12時～（1～５話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）

「4th Season：黄金の風」（全39話）

1月1日12時～（1～5話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）

「5th Season：ストーンオーシャン」（全38話）

2月5日12時～（1～４話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）

※アーカイブは各話7日間

※配信スケジュールは予告なく変更となる可能性があります。

□TVer公式サイト

（C）LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会