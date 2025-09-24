「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」ティザーPV＆キャストを公開
ワーナー ブラザース ジャパンのアニメプロダクション部門は9月23日に、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」のティザーPVなどを公開した。
「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」は2026年にNetflixにて世界配信が決定している。各キャラクターのセリフと共に、メインキャラクターの声優キャストも解禁された。【あらすじ】
1890年のアメリカ。総距離約4,000マイル、賞金総額５,000万ドル、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」が開催されようとしていた。
かつて天才騎手と呼ばれながらも、半身不随となり、失意の中にいたジョニィ・ジョースター。
彼はこのレースで優勝を目論む謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリが引き起こした不思議な現象に希望を見出し、「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する。
二人はそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険＜レース＞へと踏み出す――。【アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』 ティザーPV】
メインキャスト＆キャラクタービジュアル
ジョニィ・ジョースター
（CV. 坂田将吾）
半身不随の元天才騎手。
謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと出会い、自身の足を動かした鉄球の『回転』に希望を見出す。その『回転』の秘密を探るためジャイロと共に「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する。
騎乗馬はスローダンサー。
ジャイロ・ツェペリ
（CV. 阿座上洋平）
とある目的のために北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」に参加する謎のアウトロー。
自身が持つ鉄球に『回転』の技術を込めて操ることで、様々な不思議な現象を起こすことができる。
騎乗馬はヴァルキリー。
ディエゴ・ブランドー
（CV. 石川界人）
イギリス競馬会の貴公子とも呼ばれる天才騎手で、「スティール・ボール・ラン」の優勝候補のひとり。通称「Dio」。
上昇志向が強く、レースに勝つためには卑怯な手段もいとわない冷徹な野心家。
騎乗馬はシルバー・バレット。
ルーシー・スティール
（CV. 高橋李依）
「スティール・ボール・ラン」レースの主催者であるスティーブン・スティールの妻。
夫であるスティーブンとは大きく歳が離れていながらも、彼のことを精神的に支えている。
スティーブンの初恋の人によく似ている。
スティーブン・スティール
（CV. 三宅健太）
人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」の発起人で40年のキャリアを持つ歴戦のプロモーター。
TVerにて「ジョジョの奇妙な冒険」アニメシリーズが無料配信
TVerにて「ジョジョの奇妙な冒険」アニメーションシリーズの無料配信が9月23日12よりスタートする。「1st Seasonファントムブラッド」から「戦闘潮流～5th Season：ストーンオーシャン」までの全190話が順次配信される。
配信スケジュール
「1st Season：ファントムブラッド／戦闘潮流」（全26話）
9月23日12時～（1～4話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）
「2nd Season：スターダストクルセイダース」（全48話）
10月13日12時～（1～４話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）
「3rd Season：ダイヤモンドは砕けない」（全39話）
11月27日12時～（1～５話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）
「4th Season：黄金の風」（全39話）
1月1日12時～（1～5話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）
「5th Season：ストーンオーシャン」（全38話）
2月5日12時～（1～４話は一挙、その後毎日1話ずつ配信）
※アーカイブは各話7日間
※配信スケジュールは予告なく変更となる可能性があります。
