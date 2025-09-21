デートのときの食事代や交通費などを割り勘にするカップルも多いようですが、お金に関することはシビアなので、喧嘩の原因にもなりやすいですよね。どちらかが我慢し続けているとやがてそのストレスは爆発し、最悪の場合、別れにつながることも……。今回は、彼女にケチくさい性格が原因でフラれた話をご紹介いたします。

ケチで思いやりがない

「彼女にフラれた原因は、俺のケチな性格が嫌だったみたいです。ただのケチというよりかは、思いやりが感じられないって言われたかな……。たしかに旅行に行ったときは、運転を交代したんだけど、俺のほうが運転した距離や時間が多かったから『ガソリン代と高速代は多めに払ってね』と彼女に言ったことがあります。

それ以外にも、基本的にデートの会計は俺がまとめて支払って、割り勘分を彼女から受け取るスタイルだったけど、結局それってお金は半分しか出さずにポイントは全額もらうことになるから、それもセコくて嫌だったらしい……。俺からしたら割り勘のほうが今の時代に合ってるし、お互いが対等にいられると思ってたけど、彼女にとってはストレスだったみたいですね。たしかに今考えると、ケチでセコくて思いやりもない言動ばかりしてたかもな……」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ デート時のお金の負担割合に関してはそれぞれでルールを決めればいいと思いますが、どこかズルさや配慮のなさを感じてしまうと、女性の心は離れていってしまうかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。