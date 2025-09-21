毎日食べても飽きない、多彩な食感が魅力のベーグル専門店（東京・初台）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は好みの食感に出会えるベーグル専門店です。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

チクパルベーグル（東京・初台）

好みの食感のベーグルが見つかります 出典：くちるさん

2025年8月、初台駅から徒歩7分ほどの場所に、食感のバリエーションが魅力のベーグル専門店「チクパルベーグル」が誕生しました。店主の小林千絵さんは、フランスや東京のレストランやパティスリーでパティシエとして10年間の経験を積んだ後、ベーグルの世界へ。代々木八幡の人気店「テコナベーグルワークス」では16年間店長を務め、レシピブックの出版など幅広く活動してきました。ベーグル作りに携わってきて、これからの人生を考えた時に独立するタイミングは今しかないと思い、自身の店「チクパルベーグル」を開業したとのこと。今後は講習会なども開催し、ベーグルを通じて新たな活動を広げていく予定だそうです。

コンパクトでかわいい店舗 出典：spica☆kirariさん

小林さんは長くこの地域に住んでいながらも、実は初台のことをよく知らなかったのだとか。物件探しを兼ねて散歩をしていた際に偶然この場所と出会い、自然とお店のイメージが膨らんだことで開業を決めたそう。「ベーグルをもっと日常的に楽しんでほしい」との思いから、誰でも気軽に立ち寄れる親しみやすい空間づくりを心がけているといいます。店内は特別に飾り立てるのではなく、小林さんの作るベーグルに寄り添うシンプルな内装。棚いっぱいに並んだ多彩なベーグルに囲まれながら、好きなものを手に取れるよう工夫されています。

棚にはさまざまなベーグルが並びます 出典：くちるさん

ベースとなる食感は、ホシノ天然酵母を使用した噛み応えのある「ぎゅっと」、天然酵母を使い低温長時間発酵させて作る「もちっと」、イーストを使用した「ふかっと」の3種類。おすすめのひとつ「かぼちゃ大納言あずきクリームチーズ」385円は、ふかっとした生地に鮮やかなかぼちゃを練り込み、大納言とクリームチーズを合わせた人気の一品。見た目も香りも華やかで、素材の相性が抜群です。

冷凍の場合はラップのまま 出典：くちるさん

「ほうれん草ベーコンチーズ」365円は、鮮やかな緑のほうれん草生地からチーズとベーコンがごろっと顔を出す食事系ベーグルで、1つで満足感たっぷり。さらに小林さん自身が大好きだという「くるくるウインナーロール」315円は、ウインナーに巻き付いた生地がむちっと独特の食感を生み、食べ応え抜群です。全てのベーグルは冷凍で2週間保存可能。食べる際は自然解凍後、トースターで3〜4分焼き直すと表面はパリッと香ばしく、中はもっちりとした食感がよみがえります。冷凍でストックしておくと、忙しい朝や小腹が空いたときにも便利ですね。

現在はオープン間もないため不定休。営業日は公式Instagramで随時発信されており、10時に開店、売り切れ次第終了となります。

豊富なラインアップがそろう「チクパルベーグル」は、朝食やランチにはもちろん、手土産やちょっとしたギフトにもぴったり。地域に根付き、暮らしのそばに寄り添う存在となりそうな、注目の新店です。

食べログレビュアーのコメント

3種の食感を楽しめます 出典：くちるさん

『 ︎ぎゅっと黒糖プレーン 275円

かみしめる程 黒糖の香りが広がります。

→黒糖を使っているというだけあって濃い茶色のつるんとした見た目がなんとも素敵。もちっとと比べるとより楕円形。

もちっとよりもやや噛み切りやすい食感で、内側もしっとりしています。何より黒糖のコクのある甘みが口の中でいっぱいに広がってそのままで充分楽しめる幸せ！

︎もちっとプレーン 265円

チクパル自家製天然酵母使用

もちもちした味わい深い食感。

→ぎゅっとに比べると丸っこく、優しいきつね色に焼けていて、やや高さがあります。ぎゅっとに比べると外側はよりパリッと張りがあり、モッチモチとした弾力、噛み締めるたびに口の中に広がる酵母の旨み。シンプルに粉の味わいを楽しむのにベストなベーグル◎』（くちるさん）

食べ応えのあるベーグル 出典：まつこ11029さん

『美味しいベーグルに出会いました

焼きたてのアンチョビクリームはありえん量が入っておりサイコー

シナモン蜜りんごおすすめ林檎がゴロゴロ。

1個300円前後ぐらいですが、

入ってるもののクォリティを考えると安いくらいかと。3つ買って2人で腹パンになり満足です』（まつこ11029さん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆チクパル ベーグル 住所 : 東京都新宿区西新宿4-41-10 103TEL : 不明の為情報お待ちしております

文：佐藤明日香

