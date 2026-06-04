記者会見する東京大の酒井邦嘉教授＝2日、東京都武蔵野市漫画を電子書籍と紙の書籍それぞれで読んだところ、紙では脳の活動の一部が抑えられて「省エネ化」することが分かったとの研究成果を、東京大のチームが3日付の米科学誌に発表した。紙による読書は思考を促進していると指摘、「省エネ化」しても十分に文脈の理解ができ、他の活動に割り当てる余地が生まれるという。電子書籍を巡っては、政府がデジタル教科書を正式な教