カウンセラー・作家のRyotaが語る「信頼を壊す人の7つの落とし穴」とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラーで作家のRyota氏が、「『モヤモヤの原因』人の信頼を損ねる行動7選／段々と離れたくなる人に多い共通点がこれ」と題した動画を公開し、人間関係で信頼を失いやすい具体的な行動について解説した。動画冒頭でRyota氏は「人間関係って、信頼を作るのは大変なんですけど、失うのは一瞬だったりする」と強調。自分自身も含め注意すべき点として7つの行動を詳述した。
まず一つめに挙げたのは「自分に甘くて他人に厳しい」というポイント。Ryota氏は「自分に対しては許されると思っている。そういう発言を繰り返してると、周りっていうのは、この人は信頼できないなとか、この人と一緒に仕事はできないなって思う」と語り、言動が一致しないと周囲に不信感を与えるとした。続く二つめでは、「伝え方に難がある」と指摘し、「説教的に言っちゃうとか、上から目線で言っちゃう。言葉遣いや態度に注意を払ったほうがいい」と解説。謝罪や反省の伝え方にも気を配ることが大切だと説いた。
また三つめとして「同じ迷惑をかけ続ける」ことを挙げ、「小さいことでも積み重なると大きい要因になる」と警鐘。会社や家庭でも、同様のミスを繰り返すのは信頼喪失につながるとし、「苦手なことは自分なりに対応や工夫を」と助言した。さらに四つめには「反省しない」ことを指摘。Ryota氏は「失敗を見られたってよりも、失敗からの行動や立ち直りを見られている」と述べ、不誠実な態度は大きく信頼を損なう要素になると断じた。
五つめは「喧嘩腰になる」態度。「自分の要求を伝える時に喧嘩腰になる必要はない。相談やお願いごとはリスペクトをもって冷静に伝えるべき」と呼びかけ、「怒りや否定的態度が続くと、周囲の人間関係も崩れがちになる」と注意を促した。
六つめは「うぬぼれる」こと。「自己倒水している人は、自分は特別だと思い込みがち。周囲に思いやりがなくなり、人間関係にひびが入りやすい」とし、恋愛関係でも自己中心的な振る舞いに気をつける必要を説いた。さらに七つめには「人を都合よく使いすぎる」を取り上げ、「頼り合いは大事だけど、頼りすぎはNG。人間関係のバランスを意識することが大切」と具体的な改善策も示した。
最後にRyota氏は「信頼関係っていうのは日々の積み重ねなんですよ。当たり前のようなことが実は一番重要。守るべきことはちゃんと守る。それができる人だけが、相手との絆を維持できる」と動画を締めくくった。「ココヨワチャンネル」では今後も人間関係や家族関係に関する深いアドバイスを発信していくことを予告している。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。