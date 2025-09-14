¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¼ÁÌä¡ÖÀ¸¤Ç¸«¤¿ºÇ¹â¤ÎFK¤Ï?¡×¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î°ìÈ¯¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï13Æü¡¢¸ø¼°X¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬À¸¤Ç¸«¤¿ºÇ¹â¤ÎFK¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£DF¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤ÏÃæÂ¼½ÓÊå»á¤Î¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ÏMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬º£µ¨¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç·è¤á¤¿FK¤¬¥ê¡¼¥°·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ï¼ñ»Ý¤ò»¡¤·¤Æ¤«¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÎÆÀÅÀ¤È²óÅú¡£¤¿¤ÀDF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤ÇFW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Æ°²è¤ÇºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÃæÂ¼½ÓÊå¤À¡×¤È²óÅú¡£06-07¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃæÂ¼»á¤¬·è¤á¤¿Åö»þ¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë12ºÐ¡£ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ¾¶á20Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤¬Á¯ÌÀ¤ËÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯·Ï¤Î¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂ³¡¹¤È¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î²óÅú¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø67¥Ø¥¤¥ë¥Ø¥¤¥ë¡Ù¤Ï¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬´°àú¤ÊÅú¤¨¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ÏMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬º£µ¨¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç·è¤á¤¿FK¤¬¥ê¡¼¥°·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ï¼ñ»Ý¤ò»¡¤·¤Æ¤«¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÎÆÀÅÀ¤È²óÅú¡£¤¿¤ÀDF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤ÇFW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯·Ï¤Î¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂ³¡¹¤È¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î²óÅú¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø67¥Ø¥¤¥ë¥Ø¥¤¥ë¡Ù¤Ï¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬´°àú¤ÊÅú¤¨¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Next up, we have the Legendary Goal of the Season Award, featuring the best goals from the last 20 seasons, sponsored by Forbes. Here's a reminder of the nominees... #CelticPOTY pic.twitter.com/kI0n9M5Kj3— Celtic Football Club (@CelticFC) May 12, 2024