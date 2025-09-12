「プチプラだから集めたくなる！」【しまむら】マニアお気に入り♡「チェック柄トップス」
昨年に続き、2025秋冬も「チェック柄」はトレンドイン。ひとくちにチェック柄といっても、バリエーションや配色はさまざま。ついアレコレ欲しくなるという人は、【しまむら】をチェックしてみて！ しまむらのハッピープライスなら、複数買いも選択肢に加わるかも。今回は、しまむらマニアの@marino12131さんが「お値段プチプラなので集めたくなる」とコメントするほどお気に入りの「チェック柄トップス」をご紹介します。
ウエストギャザーでスタイルアップ
【しまむら】「サッカーCKフリルベスト」\1,639（税込）
軽やかなサッカー素材を使用したフリルベスト。ウエスト部分にギャザーが入ることで自然なくびれを演出して、体型カバーとスタイルアップを同時に叶えられそう。チェック柄でもモノトーンなので甘くなりすぎず、落ち着いた雰囲気に仕上がるのがポイント。
ビスチェを大人可愛く着こなして
【しまむら】「チェックビスチェ」\1,089（税込）
旬のレイヤードスタイルにぴったりなチェック柄ビスチェ。コンパクトな丈感だから、ボトムスを問わずバランスが取りやすそうです。@marino12131さんは「太めのパンツに合わせるシルエットが大人めでお気に入り」とコメント。シンプルなTシャツやノースリーブの上に重ねるだけで、今っぽいスタイルが完成。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。