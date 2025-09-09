Snow Man公式TikTokで、渡辺翔太＆目黒蓮によるオフィスでのカリスマックスチャレンジ動画が公開された。

■渡辺翔太と目黒蓮がオフィスで「カリスマックス」

動画は「カリスマックス流働き方」と添えて公開。デスクで手に持った書類を見つめている渡辺。一方、隣で後ろ向きに座っていた目黒はサビ前にクルッと振り返り、カメラ目線でカリスマックスポーズを決める。このときの目黒の丈長め袖にも注目。

サビがはじまると渡辺も書類を置いて、目黒と座ったまま見事に息の合ったパラパラをダンス。サビが終わると目黒は慌てて仕事に戻るように目の前のファイルを開くも、そこには何も入っていない。しかし目黒はそのまま、必死で書き込むようなジェスチャーを見せる。

隣の渡辺の口をポカンと開けた呆れ顔のようなアップから、満足げにファイルを見つめる目黒も映し出され、そしてふたりが顔を見合わせたところで動画はフィニッシュ。

「めめなべがいる職場はどこですか」「めめのファイル空っぽ笑」「しょっぴーの『は？』な呆れ顔かわいい」「めめの萌え袖たまらん」「しょっぴーお口開けててバブい」などといったファンの声が続々と到着している。

