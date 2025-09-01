·è¤Þ¤ë¤«¡©¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°¡ª¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×Âè504ÏÃ¤¬½µ¥×¥ìNEWS¤Ë¤Æ¸ø³«¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
²èÁü¤Ï½µ¥×¥ìNEWS¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤Î¥Úー¥¸¡Êhttps://wpb.shueisha.co.jp/comic/2025/08/24/128012/¡Ë¤è¤ê¡ÚÂè504ÏÃ¡Û 9·î1Æü ¸ø³«
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï½µ¥×¥ìNEWS¤Ë¤Æ¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×Âè504ÏÃ¤ò9·î1Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè504ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°¡×¤òÁÀ¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡²ó¤Ï9·î8Æü¹¹¿·Í½Äê¤È¤Ê¤ë¡£
¢¢Âè504ÏÃ¤Î¥Úー¥¸
¡Ú¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×Âè504ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ú½µ¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ÛWEB¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÂè504ÏÃ ¤ÏÂþº£¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÎÁ¤Ç¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´°ìÆÉ²¼¤µ¤¤¡£https://t.co/DgzIFY4qAh #½µ¥×¥ì¡¡#WEB¥¥óÆù¥Þ¥ó¡¡#¥¢¥Ë¥á¥¥óÆù¥Þ¥ó´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔseason3À©ºî·èÄê¡¡#¥°¥ìー¥È¡¡#¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ö¥é¥¶ー¥º3 #¥¨¥¯¥µ¥Ùー¥¿ー¡¡#¥¬¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ä- ¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÅèÅÄ (@yude_shimada) August 31, 2025
±§ÃèÊø²õ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¸µ¶§¤Ï¹ï¡Ê¤È¤¡Ë¤Î¿À¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ÞÂç¹ï¤È¤Î°ìÂç·èÀï¡ª
¥â¥Ïー¥ô¥§º½Çù¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¥óÆù¥Þ¥ó¡õ3ÂåÌÜ¥°¥ìー¥ÈÁÈ¡Ê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥ºⅢ¡Ëvs¥¨¥¯¥µ¥Ùー¥¿ー¡õ¥¬¥¹¥È¥Þ¥óÁÈ¡Ê¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¡ª
¥°¥ìー¥È¤ÎÀµÂÎ¤¬ÂÀ¸Å¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿»þ´ÖÄ¶¿Í¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤¿¥¨¥¯¥µ¥Ùー¥¿ー¤Ï¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤òË½¤«¤ó¤È¥°¥ìー¥È¤ËÉ¸Åª¤ËÄê¤á¤ë¡ª
¤¹¤ë¤È¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÏÆù¤Î¥«ー¥Æ¥ó¤Ç¥°¥ìー¥È¤Î½â¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÔ¹¶¤òÀÚ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¨¥¯¥µ¥Ùー¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¡¢É¬»¦¤Î¡Ö¥¢¥»¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤Ë¤¯¤ë¡£
¤³¤ÎµçÃÏ¤Ë¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤ÀÁªÂò¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°¡×¤À¤Ã¤¿―――!!