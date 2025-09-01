²èÁü¤Ï½µ¥×¥ìNEWS¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤Î¥Úー¥¸¡Êhttps://wpb.shueisha.co.jp/comic/2025/08/24/128012/¡Ë¤è¤ê

【第504話】 9月1日 公開

集英社は週プレNEWSにて、ゆでたまご氏による漫画「キン肉マン」第504話を9月1日に公開した。

¡¡Âè504ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥­¥óÆù¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥É¥Ã¥­¥ó¥°¡×¤òÁÀ¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡²ó¤Ï9·î8Æü¹¹¿·Í½Äê¤È¤Ê¤ë¡£

¢¢Âè504ÏÃ¤Î¥Úー¥¸

¡Ú¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×Âè504ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

±§ÃèÊø²õ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¸µ¶§¤Ï¹ï¡Ê¤È¤­¡Ë¤Î¿À¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ÞÂç¹ï¤È¤Î°ìÂç·èÀï¡ª

¥â¥Ïー¥ô¥§º½Çù¤Ç·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡õ3ÂåÌÜ¥°¥ìー¥ÈÁÈ¡Ê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥ºⅢ¡Ëvs¥¨¥¯¥µ¥Ùー¥¿ー¡õ¥¬¥¹¥È¥Þ¥óÁÈ¡Ê¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¡ª

¥°¥ìー¥È¤ÎÀµÂÎ¤¬ÂÀ¸Å¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿»þ´ÖÄ¶¿Í¤ÎÀ¸¤­»Ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤¿¥¨¥¯¥µ¥Ùー¥¿ー¤Ï¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤òË½¤«¤ó¤È¥°¥ìー¥È¤ËÉ¸Åª¤ËÄê¤á¤ë¡ª

¤¹¤ë¤È¥­¥óÆù¥Þ¥ó¤ÏÆù¤Î¥«ー¥Æ¥ó¤Ç¥°¥ìー¥È¤Î½â¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÔ¹¶¤òÀÚ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¨¥¯¥µ¥Ùー¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¡¢É¬»¦¤Î¡Ö¥¢¥»¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤Ë¤¯¤ë¡£

¤³¤ÎµçÃÏ¤Ë¥­¥óÆù¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤ÀÁªÂò¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥É¥Ã¥­¥ó¥°¡×¤À¤Ã¤¿―――!!