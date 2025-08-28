2児の母・川栄李奈、子供がよく持ち帰ってくるものに抵抗感「家の中に入れるっていうのがNGで」

8月27日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、2児の母である川栄李奈が出演。子供とのエピソードを話す場面があった。

【関連】川栄李奈「1日で5キロ増えました」リバウンドに繋がったダイエット方法とは？「時間ないなって思って」

番組では、『潔癖すぎる女』というテーマで出演者らがトークを展開。この中で、川栄は“子供が外から拾ってきたものはこっそり捨てる”といい、「どんぐりとか変な実とか猫じゃらしとかを家に持ってくるんですけど。どんぐりって中に幼虫いたりとか、猫じゃらしにちっちゃい黒い虫ついてたりとかするので、それを家の中に入れるっていうのがNGで」と説明。

続けて、「子供には『マンションの外まで持ってきていいけど、そこで捨てなさい』って言ってて。でもどうしてもポッケに入れて持ってきたりとかして置いとくんですよ、子供が。で、こっそり捨てさせてもらって」と明かした。

そして、「次の日に（子供が）『どんぐりがない！ママどんぐり知らない？』みたいに言われるんですけど、『この家気に入らなくて帰っちゃったのかも』みたいな感じで。勝手に隠蔽する」と話していた。