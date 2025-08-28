¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Û¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¥«¥Õ¥§³«ºÅ¡¿¾¡Íø¤Ø¤Î ¡ÈÌ¾¸À¡É ¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
ÀÄ½Õ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¢¥Ë¥á¤Î¶â»úÅã¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¡¦µÜ¾ë¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Á¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¥«¥Õ¥§¡Á¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡ù³Æ¹»¤ÎÌ¾¸À¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿28ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅìµþ¤Ë¤Æ¡¢9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÂçºå¤ÈµÜ¾ë¤Ë¤Æ¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Á¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¥«¥Õ¥§¡Á¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ2012Ç¯12¹æ¡Á2020Ç¯33¡¦34¹çÊ»¹æ¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¸Å´Ü½Õ°ì¤Ë¤è¤ë¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£
TV¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤éËèÆüÊüÁ÷¡¦TBS·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2020Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè4´ü¤Þ¤ÇÀ©ºî¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬200²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¨¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥ë¤Ë¤Æ ¡É¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡É ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢´¶Æ°¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Á¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¥«¥Õ¥§¡Á¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢³Æ¹»¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥óÅª¤Ê ¡ÉÌ¾¸À¡É ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
±¨Ìî¹â¹»¤Ï¡ÖÈô¤Ù¡×¡¢ÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¤Ï¡Ö°ìµåÆþº²¡×¡¢°ð²Ùºê¹â¹»¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡¢ÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¤Ï¡Ö¥³¡¼¥È¤òÀ©¤¹¡×¡¢²»¶ð¹â¹»¤Ï¡Ö·Ò¤²¡×¡¢ÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»¤Ï¡Ö¶¯¼Ô¤Ç¤¢¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤¬¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ä³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥¢¥¤¥¹¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥½¡¼¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤¿Åìµþ¡¢Âçºå¡¢µÜ¾ë¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾¡Íø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë20ÂÎ¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤äÆÃÅµ¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡ª
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢³Æ¹»¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï»È¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ê¥ó¥¯ÃíÊ¸ÆÃÅµ¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æ¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÊªÈÎ¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÀÇ¹þ2200±ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¡¡
³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¡¢Åìµþ¤Ï¡ÖBOX cafe¡õspaceÉ½»²Æ»Å¹¡×¡¢Âçºå¤Ï¡ÖBOX cafe¡õspaceÅ·²¦»ûMIOÅ¹¡×¡¢µÜ¾ë¤Ï¡ÖBALLER¡§S ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿·ÍøÉÜÅ¹¡×¡£
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¼¤ÒÈþÌ£¤·¤¤¤ª¿©»ö¤È°ì½ï¤ËËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡Ë¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
