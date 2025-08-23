《神戸マンション刺殺》逮捕の“金髪メッシュ男”の危なすぎる正体「オートロック住宅を突破」、大手損害保険会社員・片山恵さん（24）の親族は「見当がまったくつかない」

神戸市中央区のマンションで、住人の片山恵さん（24）が男に刃物で刺され亡くなった事件。およそ2日間にわたって逃亡を続け、逮捕されたのは東京・新宿区の会社員、谷本将志容疑者だ。

犯行当時、黒い半袖シャツにパンツ姿で、“金髪メッシュ”だったという谷本容疑者。在阪の全国紙記者が話す。

「捜査関係者によると、男は片山さんを刺した後、階段を使って外へ出て、駅や繁華街がある北側に徒歩で逃げたとみられている。階段の手すりには血痕が確認されており、さらにマンションを出てすぐの駐車場からは血のついた刃物も見つかっている。

また、マンションの防犯カメラからは、片山さんが背後を振り返る姿などは確認できず、容疑者は気づかれないように彼女を襲ったという見立てもある」

容疑者はその後逃走を続け、事件当日の20時台には、新神戸駅から新幹線で東京へ向かいJR奥多摩駅で下車。22日に奥多摩町の路上で確保された。調べに対し、「ナイフでお腹の辺りを1、2回刺した」と認めつつも、「殺意を持っていたかは分からない」などと供述しているという。

SNS上では〈無差別殺人かストーカー？〉〈彼氏とトラブルか〉などとさまざまな憶測が飛び交っているが、男と片山さんの関係性はわからないままだ。

しかし──。

「大手損害保険会社の神戸市店へ2023年4月に入社した、関西エリア職の営業担当」（前出・在阪記者）だったという片山さんは、大阪府出身。神戸市での生活は2年目で、ひとり暮らしをしていた。

物件紹介サイトによると、片山さんが住んでいたマンションは築10年で、総戸数は38部屋。大手の管理会社が共用部を管理し、オートロックにくわえ、警備会社のセキュリティサービスも備えられている。近隣は飲食店などが比較的少ない住宅エリアで、他にも多くの賃貸物件などが立ち並ぶ。

同じマンションに住む住民らは取材に対し「うちはセキュリティ万全だと思っていた」「ここらへんはいいマンションばかりで治安もいいのに…」と、事件に対して一様に驚きを隠せない様子だった。

地元テレビ局「サンテレビ」は、捜査関係者の話として、2022年5月に谷本容疑者が神戸市中央区の別の女性（当時23）が住むオートロック住宅で、首を絞めて殺害しようとしたとして逮捕されていたことを報じている。

この報道を受け、SNSでは〈3年前にも！？〉〈前から暗い衝動を抱えていたんだね〉と、驚きの声が多数上がっている。

「谷本容疑者は当時、被害女性を自宅マンション付近で待ち伏せしたり付きまとったりしていました。そして女性の帰宅時にマンションへ侵入し、両手で首を絞め、軽い怪我を負わせた。殺人未遂の疑いで緊急逮捕され、その後傷害罪で起訴されています」（全国紙社会部記者）

今回の事件と類似性がある犯行態様だ。

「片山さんも、事件直前に10分程度、男に後をつけられていたことがわかっています。マンションのエントランス付近にある防犯カメラには、片山さんがオートロックを開けた直後、その扉が始まる前に谷本容疑者らしき男が侵入する様子が録画されていた」（同前）

男の逮捕前、 NEWSポストセブン取材班が片山さんの地元を取材すると、彼女を悼む声が多く聞かれた。片山さんと同じ小学校に通っていた同級生の女性が語る。

地元では悲嘆の声「同姓同名であってほしい」

「えっ。あのニュースって彼女なんですか。うそ……信じられないです。私は中学校で私立を受験してしまったので、最近の彼女のことはわからないけど、すごく勉強ができる、明るい子だったと記憶しています」

取材に同席した母親もショックを隠しきれない表情でこう話した。

「就職で神戸に出ていったばかりとは聞いていましたが……。娘が言うとおり、賢くて愛嬌のある女の子でした。ご両親にとても愛されていた印象です。まだまだこれからなのに……。どうして殺されないといけなかったんでしょう……」

関西の大学を卒業し、親元を離れて新たな生活をスタートしたばかりだった片山さん。別の同級生の母親もこう嘆いた。

「いま家族は精神的にまいっています」

「うそ……。ちょっと待ってごめんなさい、ショックで。現実でこんなことって起きるんだ……。娘が同級生なので、どうやって伝えたらいいか。当時、小学校の授業では積極的に挙手をしたり、他の子に勉強を教えたりする優しい子だと聞いていました。親御さんのことを思うと、胸が痛いです。こんなことを言ったら不謹慎かもしれませんが、同姓同名の違う子であってほしい」

容疑者の逮捕前、NEWSポストセブンは片山さんの家族にも取材を試みていた。8月21日、電話に応じた親族の男性は「いま家族は精神的にまいっています……。（犯人の目星は）全く見当がつかないです」と、言葉少なに漏らし、「すみません」と声を落としたのだった。

容疑者はどのような理由で、片山さんを手にかけたのか。兵庫県警は現在も取り調べを進めている。

