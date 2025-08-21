新常識！？ 大人服なら【ニトリのN+】へ！ 買い足したい「優秀アイテム」

服を買う際の定番ブランドの選択肢を増やすなら、【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】がおすすめ。気負わず着られて、大人世代の等身大の魅力を引き出してくれそうなワンピースやブラウスが種類豊富に展開されているんです。お財布にやさしい手頃な価格で買い足せるのも嬉しいポイント。心地よくオシャレを楽しめるN+の素敵な大人服を紹介するので、ぜひお買い物の参考にしてみて。

夏の主役に抜擢したい総柄のエレガントなワンピース

【N+】「接触冷感プリントレーヨンワンピースショート丈」\2,990（税込）

草木や花の総柄がプリントされたエレガントなデザインのワンピースは、難しくコーデを考えずとも主役になってくれる優秀アイテム。肩先を覆うフレンチスリーブのおかげで肌見せ面積が抑えられており、汗ばむ夏にも1枚で気楽に着こなせそうです。ドレープ感のある素材や胸元のピンタックが、女性らしさを演出します。

ふんわり重ねて印象チェンジを図れるレースジレ

【N+】「レースロングジレ」\3,591（税込・値下げ価格）

着慣れたカジュアルコーデや手持ちのシンプルなワンピースにレイヤードするだけで、ガラリと印象チェンジを図れるロング丈のジレ。透け感のあるレース素材がトレンド感を高め、コーデをよりオシャレに格上げしてくれそうです。ギザギザと直線的な柄のレースは甘さ控えめで、大人女性も着こなしやすいはず。

オンオフ問わず頼れるドット柄のボウタイブラウス

【N+】「トライアングルドット柄ブラウス」\3,490（税込）

オンオフ問わず頼れる制服的な一着として買い足したいボウタイブラウス。小さなドット柄はさりげなく三角形になっているため、可愛らしさだけでなくシャープな印象も感じられる一着です。首元の華やかなボウタイは結ぶ手間がなく、忙しい大人世代もサッと着られるのが嬉しいポイント。夏には1枚で、秋口にはジャケットのインナーとしても活躍が見込めます。

ボリュームスリーブをアクセントにした品のある一着

【N+】「タックスリーブプルオーバー」\3,990（税込）

あえて柄や装飾で盛らず、立体的な袖のディテールをアクセントにした上品なデザインのプルオーバー。袖口にタックを入れることでふんわりと仕上げられたボリュームスリーブは、気になる肩幅を強調しすぎないのが魅力です。横に広めに開いたネックラインも首元をすっきりと見せてくれそう。タックイン・アウトどちらも着こなしやすいため、イロチ買いも検討を。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

