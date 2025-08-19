五輪金メダリストの元競泳選手・北島康介（42）の不倫疑惑が報じられた。8月19日、『週刊文春』公式X（旧Twitter）が「北島康介が溺れる“小芝風花似”銀座ホステスとの衝撃不倫《高級車に乗り込み、港区へ…》」と記事の告知をして、話題になっている。

【写真】妻の元「girl next door」の千紗（39）の現在「引き締まった美ボディ」でストレッチ

北島といえば、2004年アテネ五輪、2008年北京五輪と金メダルを獲得して、2種目2連覇という偉業を成し遂げた。2016年に現役を引退後は、東京都水泳協会の会長に就任。株式会社IMPRINTの代表取締役社長として、アスリートのマネジメントに携わるほか、幅広い事業を展開している。

日本水泳界を代表する存在でありながら、気さくな人柄で愛されているという。スポーツ関係者が明かす。

「西日暮里の下町育ちだからか、金メダリストなのに気取ったところが全然ありません。多忙なスケジュールの合間を縫って、かつては実家の精肉店（2023年閉店）にも顔を出していました。“やんちゃな兄ちゃん”的な人柄で、老若男女に好かれるタイプです。当然、女性にもモテる（笑）」

結婚相手・千紗の現在

そんな北島のハートを射止めたのが、音楽ユニット「girl next door」の千紗（39）だった。ふたりは2013年9月に婚姻届を提出し、2014年5月、第1子女児が誕生した。

「共通の知人を介して出会い、交際に発展したと聞いています。当時、北島さんは米ロサンゼルスを拠点にしていましたが、千紗さんはオフのたびに彼のもとを訪れて、遠距離でじっくり愛を育んだようです。約2年間の交際を経てのゴールインでした」（前出・関係者）

千紗を知る人物は、「あの子は、大の筋肉好き」と証言する。

「“スポーツマンがタイプ”と、よく言っていました。彼女自身も体を動かすのが好きで、二の腕なんかカチカチに鍛えていました。“マッチョ”と名付けた猫を溺愛していて、筋金入りの筋肉好きです。北島さんと結婚したと聞いたときは、『好みど真ん中の相手とゴールインしたんだな』と思ったものです」

千紗がボーカルを務める「girl next door」は、2013年12月に開催されたラストライブをもって解散。それにともない、千紗も芸能活動を引退した。解散発表の際は以下のようにコメントし、夫のサポートに専念していく姿勢を示していた。

〈girl next doorとしての活動と、自分が選んだ人とのこれからを考えたとき、果たして両立ができるのか…本当に悩みました。でも不器用な私なので、きっとどちらかが中途半端になってしまう。

そんな時、応援してくれるみんなと100%の自分で向き合えないのは失礼だなって。だから私は、自分が選んだ人を支える事に専念します〉

実は、千紗は引退後、新たな仕事で“第2の人生”をスタートしたという。前出の知人が明かす。

「千紗さんは現在、ドイツ発祥の“ボディアート”と呼ばれるトレーニングのインストラクターをしています。北島さんもプロデュースに関わるジムでクラスを持っていて、SNSを通じて自身の名前を隠すことなく活動を発信しています。日々トレーニングに励んでいるだけあって、アラフォーでも引き締まった美ボディで、華やかな容姿は全く変わっていません。

ボディアートのインストラクター歴は10年に及び、ボディアートのパフォーマンスイベントにも出演していました。最近は、スポーツ生理学の勉強を頑張っていて、管理栄養士などの資格取得も検討していると聞いています」

こうした最中おきた「不倫報道」。妻の胸中はいかに──。