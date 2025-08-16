【拡大画像へ】

一迅社はイベント「コミックマーケット106」にて、イベントブースを出展している。

本ブースでは、一迅社の20周年を記念したイラスト色紙が展示されている。総勢150名の作家が参加し、「ゆるゆり」や「政宗くんのリベンジ」、「先輩がうざい後輩の話」など一迅社作品が多数ラインナップしている。

また、ブース付近ではノベルティ配布も実施。3種類のうちわや20周年記念ゆるキャラ「いちじんちゃん」のデザインされた紙幣風メモ、暑い夏に嬉しい塩分タブレットなどが配布されている。

なお、一迅社20周年記念特設サイトでは、展示されている色紙のイラストをWeb上でチェックすることができる。

□イラスト色紙の一覧ページ

【ブース外観】

イラスト色紙を見に集まった、一迅社作品のファンたちで大盛況のブース

20周年ゆるキャラ「いちじんちゃん」の広告が壁面に貼られている

【イラスト色紙展示】

総勢150名の作家による色紙展示。お気に入りの作品の描き下ろしイラストを生で見るチャンス！

【ノベルティ】

「1年A組のモンスター」など、3種類のうちわがランダム配布

塩分タブレットやウェットティッシュなど、夏の便利グッズももらえる

「いちじんちゃん」紙幣風メモ・表。「20億JIN」という額面が印刷されている

「いちじんちゃん」紙幣風メモ・裏。メモ部分はこちらの面にデザイン

スタッフが手にしていた「いちじんちゃん」の札束