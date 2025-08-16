一迅社20周年記念！ 「ゆるゆり」や「政宗くんのリベンジ」など、総勢150名の作家によるイラスト色紙が展示【C106】
一迅社はイベント「コミックマーケット106」にて、イベントブースを出展している。
本ブースでは、一迅社の20周年を記念したイラスト色紙が展示されている。総勢150名の作家が参加し、「ゆるゆり」や「政宗くんのリベンジ」、「先輩がうざい後輩の話」など一迅社作品が多数ラインナップしている。
また、ブース付近ではノベルティ配布も実施。3種類のうちわや20周年記念ゆるキャラ「いちじんちゃん」のデザインされた紙幣風メモ、暑い夏に嬉しい塩分タブレットなどが配布されている。
なお、一迅社20周年記念特設サイトでは、展示されている色紙のイラストをWeb上でチェックすることができる。
イラスト色紙を見に集まった、一迅社作品のファンたちで大盛況のブース
20周年ゆるキャラ「いちじんちゃん」の広告が壁面に貼られている【イラスト色紙展示】
総勢150名の作家による色紙展示。お気に入りの作品の描き下ろしイラストを生で見るチャンス！【ノベルティ】
「1年A組のモンスター」など、3種類のうちわがランダム配布
塩分タブレットやウェットティッシュなど、夏の便利グッズももらえる
「いちじんちゃん」紙幣風メモ・表。「20億JIN」という額面が印刷されている
「いちじんちゃん」紙幣風メモ・裏。メモ部分はこちらの面にデザイン
スタッフが手にしていた「いちじんちゃん」の札束
【#C106／一迅社宣伝】- 一迅社の宣伝課です。 (@ichijinsha_info) August 16, 2025
🌻コミックマーケット106出展中🌻#一迅社20周年 を記念して総勢150名の作家先生による色紙を展示しております🎨
圧巻の景色をぜひ一迅社ブースでご覧ください👀✨
▼ブース▼
南3･4ホール No. 2321… pic.twitter.com/WYF4TsN8Zl