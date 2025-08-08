Ë½¹Ô»ö·ï¤Î¹ÎÍ¤¬½éÀïÆÍÇË¡Ä¹Ã»Ò±à¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡È°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¡É¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤¬Âç¤¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ53²óÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¶¯¹ë¡¢¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¡¢²¼µéÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¾åµéÀ¸¤Ë¤è¤ëË½¹Ô»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û6²óÎ¢¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹ÎÍ¡¦ÇòÈ±Îí»ÎÁª¼ê¤Î»Ñ
¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É°Ê³°¤Î´ÑµÒ¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤Þ¤Þ
¡¡È¯Ã¼¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¼µéÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÄ¹Ê¸¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¾ÜºÙ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤Ïº£Ç¯7·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ÎÍ¤¬¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤È¤½¤Î¾ðÊó¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¤½¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï8·î6Æü¡¢³Ø¹»Â¦¤«¤é2·î¤ËË½ÎÏ»ö°Æ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿Êó¹ð¡Ê¼ÂºÝ¤Ë»ö°Æ¤Ï1·î¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢3·î¤Ë¿³µÄ¤Î¤¦¤¨¤Ç¸·½ÅÃí°Õ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ½ÃÇ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÈÊó¹ðÆâÍÆ¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ø¹»Â¦¤ÏÊó¹ð¤·¤¿ÆâÍÆ°Ê³°¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¼Â´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¹ÎÍ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë8·î7Æü¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ´¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»öÂÖ¤Ï¼ýÂ«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢8·î7Æü¤ÎÂè4»î¹ç¤Ç¡¢¹ÎÍ¤Ï°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¤¤Ä¤â¤È°Û¤Ê¤ë¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î»î¹ç¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹ÎÍ¤ò±þ±ç¤¹¤ë»°ÎÝÂ¦¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤À¡£³Ø¹»Â¦¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¿áÁÕ³ÚÉô¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢ÌîµåÉô¤Î¹µ¤¨Éô°÷¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤è¤ë±þ±ç¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¹ÎÍ¤ÎÁª¼ê¤¬¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ·¤Ã¤Æ°ìÎé¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»°ÎÝÂ¦¤Î´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É°Ê³°¤Î´ÑµÒ¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï4²óÉ½¤Ë°°Àî»ÖÊ÷¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ÎÍ¤ÏÄ¾¸å¤Ë3ÈÖ¤Î¹â¶¶³¤æÆ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢6²ó¤È7²ó¤Ë¤Ïµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥É¤òÀèÈ¯¤·¤¿ËÙÅÄ¹·Í´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¼é¤êÈ´¤¡¢¹ÎÍ¤¬3ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÏÄ¤ß¤¬
¡¡¹ÎÍ¤ÎÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ëË½ÎÏ»ö°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ë³Ø¹»¤¬È¯É½¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¡¢½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç½Í¡¹¤ÈÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï7·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÊÌ¤Î»ö°Æ¤¬¡¢SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤âÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸µÉô°÷¤«¤é¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¹ÎÍ¤ÎÁûÆ°¤¬¼ýÂ«¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉô°÷Æ±»Î¡¢¤â¤·¤¯¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ»ö·ï¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤ò»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿NPB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â¹»Ìîµå¤¬¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¤´Ö¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢³Ø¹»¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½êÂ°Áª¼ê¤âÍÌ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ØÂ¿¾¯¤Î¤³¤È¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ìîµå¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸þ¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶¹¤¤À¤³¦¤¬Á´¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏÄ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÌîµå³¦¤Î¾ï¼±¤Ï°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ÎÈó¾ï¼±¡×¡£É®¼Ô¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸Å¤¤´·½¬¤Ê¤É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹ÎÍ¤ÏÌîµåÉô¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢Éô°÷¤âÉáÃÊ¤Ï»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÃæ°æ´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áª¼ê¼«¿È¤¬·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à´ü´ÖÃæ¤ÏÄÌ¿®µ¡´ï¤ò½É¼Ë¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ÈÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¡É¤È¤Ï°ã¤¦´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Çµß¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¹ÎÍ¤¬¾¡¤Ä¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¹ÎÍ¥Ê¥¤¥ó¤¬¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢°§»¢¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¥¢¥ë¥×¥¹°Ê³°¤ÎºÂÀÊ¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤ÎÉôÆâ¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê¾ðÊó¤ÇÈóÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ïª¹ü¤ÊÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¦»³ÅÄ´õæÆ¼ç¾¤ÎÁª¼êÀëÀÀ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Á³´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯Ãæ¤Ç¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î¤¢¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï»î¹ç¤ÎÊý¼°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢´Ø¤ï¤ë¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹â¹»Ìîµå¤¬¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òË¾¤ß¤¿¤¤¡£
À¾ÈøÅµÊ¸¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÌîµå¤ÎÆ°ºî²òÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¼ç¤Ë¹â¹»Ìîµå¡¢Âç³ØÌîµå¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö300»î¹ç°Ê¾å¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È¾ðÊó¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥¢¥ÞÌîµå¸¦µæ½ê¡ÊPABBlab¡Ë¡×¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡£
