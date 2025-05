うどんはART!? うどんの名店が手掛ける進化系讃岐うどん（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はうどんの名店が手掛ける創作うどん店。他にはない革新的な一杯を召し上がれ。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

肉ごぼううどん(温) 写真:お店から

2025年5月、渋谷駅から徒歩6分ほどの場所に、うどんの名店が手掛ける革新的な創作うどん専門店「香川一福ART」がオープンしました。手掛けるのは有名グルメガイドに掲載され、「食べログ うどん EAST 百名店」にも何度も選出された讃岐うどんの名店「香川一福」。店名にある「ART(アール)」はフランス語で、英語のARTと同じく芸術や革新を意味しています。同じARTでも違う読み方をするように、同じうどんでも違う顔があるということを表現したそう。店主は⾹川⼀福の⽴ち上げを数多く経験し、うどんを知り尽くすベテランです。

写真:お店から

新店舗は渋⾕という好⽴地で、インバウンド向けに他にはない創作うどん店をやってみたい、創作うどんのモデル店舗にしたいという⽬的で開業したとのこと。店内は鮮やかなエメラルドグリーンの壁が洗練された雰囲気を演出しています。木の温もりを感じる空間には、職人が調理する様子を間近で見られるライブ感のあるカウンターがあり、客席は14席。清潔感があり、女性一人でも利用しやすいです。

本物の「コシ」を追求した麺 写真:お店から

同店では「香川一福」ならではの、うどん本来のおいしさを大切にしつつ、新しい試みとして、奇数の日は細麺、偶数の日は太麺と、異なる太さのうどんを2種類提供。さらに、メニューには季節の食材や、多様な調理技法を取り入れた創作うどんを揃え、味だけでなく見た目にもこだわった内容へ進化しています。

⾁うどん 写真:お店から

おすすめの「⾁うどん(温)」1,200円は「The Tabelog Award 2025 Gold」を受賞している名店「銀座 しのはら」監修のメニュー。既存店舗でも⼈気の「⾁うどん」ですが、新店では見た目も美しくリニューアルして登場しています。肉は試行錯誤の末、US産のモモとバラを使用。そして出汁と肉をつなぐ重要な役割を果たすのが、鰹節。大量にかかった鰹節の香りと酸味で味をまとめた一杯になっています。黄金色に輝く出汁とのバランスを邪魔しないように配合した絶品肉うどんは一度食べたらまた食べたくなるおいしさ。

カレーうどん 写真:お店から

「The Tabelog Award 2025 Bronze」受賞の四谷の王道フレンチ「北島亭」監修のフレンチカレーを用いた「カレーうどん」1,000円は、うどんと合うように、何度も試行錯誤を重ねた末に出来上がった一杯。バターもコクを出しつつ後味を残さないものを厳選して使用し、A5、A4和牛、10種の野菜からとったフォンドボーで仕上げています。濃厚なカレーうどんを堪能したら、途中で別椀のダシを加えて、自分好みに調整するのがオススメの食べ方だそう。

カルボナーラうどん 写真:お店から

創作うどんは、ふわふわの納豆に薬味の爽やかさが合わさった「薬味納⾖ぶっかけ(冷)」1,100円や、イカ墨を使用した真っ黒な「ブラックカレーうどん」1,200円、エスニックな「グリーンカレーうどん」1,300円、和と洋が融合した「カルボナーラうどん」1,200円など豊富に揃えています。

生姜焼きぶっかけ 写真:お店から

他ではあまり見たことのない「生姜焼きぶっかけ」1,300円は、うまみの広がる甘辛ダレが、うどんと相性抜群。箸が止まらないおいしさと人気のようです。

うどんを彩るトッピングには、サックリ揚げられた豊富な種類のてんぷらや、定番の「おあげ」、自家製の「柚子胡椒」などを用意。また、ご飯ものも「和牛すきやき丼」1,000円や「ミニ鶏玉天丼」550円、「ミニかき揚げ丼」500円など魅力的なメニューが揃っています。どれもクオリティーが高く、お腹に余裕がある方におすすめです。

新たな可能性を追求する創作うどん専門店。とにかく種類豊富なので、毎日通っても飽きることがなさそうです。名店の生み出す伝統と革新の融合する一杯を体験しに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

グリーンカレーうどん+ごぼう天 出典:yokoMAMAさん

『天ぷらは単品でもオーダーできたので

グリーンカレーうどんにごぼう天にしました

辛いか伺ってみましたがそんなに辛くないとの事で安心

カウンター越しに出てきました

グリーンカレーの美味しさと和の出汁の美味しさとが融合

たちまち大ファンになりました

ヤミツキ感満載ですよこれは!

ちょっとクリーミーでもあるんですよね

パクチーの山盛りもいいです

スープは飲み干してしまいました

真っ黒なスープもあったり新しさをはらんだうどん屋さんだなと思いました

うどんは芯がしっかりしたうどんで

量もありますがつるつるはいります

この小麦のしっかりした感じはざるでいただいても美味しいだろうな

偶数日は太麺で奇数日は細麺だそうです

面白い!

ごぼう天はオーダーして大正解!

見た目もなかなか美味しそうで香り高く美味しいです』(yokoMAMAさん)

グリーンカレーうどん 出典:あわログさん

『この日いただいたのは、まず見た目からしてインパクト大な「グリーンカレーうどん」。まろやかな辛さの中に香るスパイス、そこにモチモチのうどんがしっかり絡み、和とエスニックの絶妙なバランスが楽しめます。まさにアートな一杯。



「二色天ざるうどん」は、つるっとコシのある冷うどんと、2種のつけダレが楽しめる贅沢な構成。さっぱり感と天ぷらの香ばしさのコントラストがたまりません。



そして意外性のある「生姜焼きうどん」は、甘辛いタレと生姜の風味が効いた豚肉がたっぷりのった満足度の高い一皿。うどんとの相性が驚くほどよく、ごはんもの感覚で楽しめるのもポイントです。



さらに「ミニ鶏玉天丼」は、サクサクの鶏天ととろっと半熟玉子の組み合わせが絶妙で、ミニサイズながらしっかり満足感のある副菜。うどんとセットで頼めば、満腹間違いなしです。



伝統的な讃岐うどんの技術を土台にしながら、自由な発想で展開される「香川一福ART」の創作うどん。うどんの新しい魅力を再発見できる、渋谷でぜひ立ち寄ってほしい一軒です』(あわログさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆香川一福ART住所 : 東京都 渋谷 渋谷 3-17-4 アクシーズ7号館ビル 1FTEL : 050-5456-1029

文:佐藤明日香

