蔦屋書店「奈良 蚤の市」、世界各国のアンティーク雑貨やヴィンテージウェアが集結

奈良 蔦屋書店のアンティークマーケット「第20回 奈良 蚤の市」が、2025年5月24日(土)、25日(日)の2日間で開催される。

世界各国のヴィンテージ雑貨が集まる「奈良 蚤の市」

貴重な文化遺産が数多く残る奈良で開催される「奈良 蚤の市」は、時代の息吹を感じさせるアンティーク雑貨や古道具が揃う、本格的な蚤の市だ。記念すべき第20回目の今回は、ヨーロッパやアメリカ、日本など、世界各地からセレクトされた食器やインテリア雑貨、ウェア、アクセサリーなどを扱う約60店舗が集結する。

出店店舗には、イギリスやベルギーを中心に厳選したアンティーク雑貨や手のひらサイズの盆栽を展開する「アンティーク トット」や、フランスやアメリカのヴィンテージウェア、ミリタリーアイテムを扱う「トゥー オブ アス クロージング」、レコードやCDを販売する「プリーズド トゥ ミート ミー」などの個性あふれるショップが多数並ぶ。

フードショップも

また、会場には、こだわりのメニューを提供するフードショップも充実。熟成鶏を使ったカレーパンをはじめ、やさしい甘さが魅力のクッキー、地元で採れた旬野菜をふんだんに使用した彩り豊かなお弁当など、多彩な味わいを楽しむことができる。

【詳細】

第20回 奈良 蚤の市

開催日:2025年5月24日(土)、25日(日)

時間:9:00〜16:00

場所:奈良県コンベンションセンター天平広場

住所:奈良県奈良市三条大路1丁目691-1

<出店者>

■アンティーク

Atelier momo (25日のみ) / Anchor Antiques / antique Ivy / antique totto / アンティークドボタンキコ / Et cetera / MLPショップ / m's-select (25日のみ) / callumshop / カンランシャ / kiccorie /グリーンベアーズカンパニー / k-tools / ぜんまい (24日のみ) / c-h-o-c / Two of us clothing / 円ら / TEIBO BOOKS (25日のみ) / buff (24日のみ) / はま太郎 / foo stitch / Pleased To Meet Me / Brick Lane Antiques / BLOEM MOOI / 古い道具とカワイイ雑貨 チロル / 古道具 山ノ葉 / 古道具ルチボ / BROCANTE de GIGUE / マールイ・ミール / 満月アンティーク / mumokuteki antique & repair / REISEBUCH / Rusty Acorn Antiques / RESUME / le meace / Robin's Patch

■植物

hurrah / YADORU_SHOP (25日のみ)

■フード

味な大富 (24日のみ) / .asunaro (24日のみ) / apa apa cafe / Awesome pizza!! / 角砂糖 / käsi (24日のみ) / 君に、あげる (25日のみ) / ごはんやハレ (24日のみ) / 熟成鶏 とことこ / Somi sweets and coffee (24日のみ) / soraniwa (25日のみ) / Ninomachi street cookie (25日のみ) / panda youth (25日のみ) / パン・ドゥ・キュイソン / Bioscape (24日のみ) / 火と実coffee / Brighton Tea Room (24日のみ) / HOME COFFEE ROASTER (25日のみ)



【問い合わせ先】

奈良 蔦屋書店

TEL:0742-35-0600(代表)

