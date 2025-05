飲んで食べて旅する“大阪・関西万博”へ！ 関西在住のグルメライターが実際に歩いて見つけた注目グルメとは？

予約不要の各国グルメと、未来の食を楽しむ“大阪・関西万博”食の旅。

EXPO 2025 大阪・関西万博

「EXPO 2025 大阪・関西万博」が盛り上がりを見せている。今回、食べログマガジンが注目するのは、“おいしい万博”。会場を歩き回って見つけた、レストラン情報を公開。パビリオンの驚きと、旅する気分で味わう食の感動が待っている!

教えてくれる人

船井香緒里

福井県小浜市出身、大阪在住。塗箸製造メーカー2代目の父と、老舗鯖専門店が実家の母を両親に持つ、酒と酒場をこよなく愛するヘベレケ・ライター。「あまから手帖」「dancyu」「BRUTUS」などでの食にまつわる執筆をはじめ、「dancyu.jp」で連載「大阪呑める食堂」を担当。飲食店などのキュレーションもおこなう。「Kaorin@フードライターのヘベレケ日記」で日々の食ネタ発信中。

「北欧パビリオン」で過ごすFika(フィーカ)の時間

北欧好きにぜひ足を運んでもらいたいのが、北欧5カ国からなるパビリオン「ノルディック・サークル」。デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン。この5つの国を一度に旅する気分に浸れるのが大きな魅力。

「ノルディック・サークル」は17mの高さを誇る木造建築 写真:「北欧パビリオン」より

展示ホールでは、360度の巨大スクリーンが出迎えてくれる。実はこれ、食べられなくなったお米から作られたライスペーパーのスクリーン。北欧の日々の暮らしや、四季折々の動画が映し出されている。

館内では北欧の夏を再現した室温や香りも体感でき、涼やかで気持ち良い気分に浸ることができる 写真:「北欧パビリオン」より

北欧の食文化も体感したい!ということで3階にあるルーフトップテラスへ!

ルーフトップテラスは全40席 写真:「北欧パビリオン」より

スウェーデン出身の有名シェフのフリーダ・ロンゲさんが率いるレストラン&カフェが「The Nordic Food Bar」。ロンゲさんは北欧と日本のガストロノミーを融合させた独創的な料理に定評がある。例えば北欧の伝統的なサーモンマリネ「グラブラックス」には、味噌のコクをプラス。優しい旨みを放つサーモンに、和の旨みが重なり合い、日本と北欧それぞれの発酵文化が響き合う。

「北欧風オープンサンド ミートボールのせ」1,600円、「北欧風オープンサンド ゆず胡椒風味」1,900円などランチや軽食におすすめのメニューも充実 写真:「北欧パビリオン」より

さらには、同ルーフトップテラスでのカフェタイムも見逃せない。スウェーデンの「Fika(フィーカ)」をご存じだろうか。スウェーデン語で「おやつの時間」を意味し、コーヒーを飲みながら甘いものを味わい、友人や家族でのんびりと休憩する時間のこと。

Fikaには、「北欧風クッキー」200円〜、「北欧風ワッフル ブラウンチーズ添え」1,100円、「セムラ」1,450円などをぜひ 写真:「北欧パビリオン」より

ロンゲさんと一緒にカフェメニューを監修するのは、スウェーデン在住の日本人パティシエ、ヴェントゥラ愛さん。スウェーデンの春の風物詩のお菓子「セムラ」や、ノルウェーのブラウンチーズと一緒に食べる甘じょっぱいワッフルなどを用意。万博を歩き回って疲れたなら、「Fika」らしいゆったりとした時間を過ごしたい。

ちなみに「The Nordic Food Bar」は、予約不要というのもうれしい。

エキゾティックな食体験を。「サウジアラビア王国館」

中東の伝統的な市場「スーク」を再現した建物の前では、サウジ出身のスタッフが出迎えてくれる。もうそれだけで、現地を旅した気分になるはず 撮影:船井香緒里

会場内で屈指の巨大パビリオン「サウジアラビア王国館」には驚いた。外観は一見シンプルなのだが、外壁の石は現地から運んできたという気合いの入りよう!

パビリオン内部の様子。また施設の中央には「サウジ広場」があり、昼間は音楽ライブやダンスイベントなどのライブパフォーマンス、夜にはプロジェクションマッピングもあり、その臨場感も魅力だ 写真:「サウジアラビア王国館」より

「サウジアラビア王国館」に入ると、そこはまるでサウジにいるような気分であらゆるコンテンツを体感できる。そのテーマは「新しい発見の壮大な旅」。サウジアラビアの歴史や、急速に進む変革、さらには持続可能な未来へのビジョンに触れる、壮大なスケールは圧倒的。

そんなパビリオンの出口近くにあるレストランが「Irth(イアス)」。サウジアラビアの13の地域から集められた本場の料理を味わうことができる。

「Irth(イアス)」は、予約なしで入ることがきる。ルーフトップのテラスも気持ちいい、穴場中の穴場なのだ 写真:「サウジアラビア王国館」より

サウジアラビア料理とは、米や小麦、羊肉や鶏肉、乳製品を用い、多彩なスパイス使いも魅力。中でもパンは、ゴマをトッピングした、ひよこ豆粉のパン「シュリーク・パン」など、日本では見慣れない食事パンが多いこと。

他にも、サウジ北西部・タブーク地方の沿岸地域で金曜日に食される魚料理「サイヤディーヤ」といった地方の味や、ラマダン期間を中心に食べる「メディニアン・サモサ」(1,000円)など伝統料理も揃う。まだ出会ったことのないメニューにチャレンジしてみては?

2030年にはサウジの首都で「リヤド万博」が開催される。大阪・関西万博からリヤド万博への、わくわくするような旅をリアルに体験してほしい。

食、文化、伝統を巡る旅へ!「イタリア館」

筆者が最も感動したパビリオンは「イタリア館」かもしれない。

「芸術が生命を再生する(L’Arte Rigenera la Vita)」というテーマのもと、イタリアの時空を超えた新たな世界を表現している。

高さ2m、重さ2tにも及ぶ、古代ローマ時代の彫刻像「ファルネーゼのアトラス」 撮影:船井香緒里

注目すべきは、およそ1800年前に作られた大理石の彫刻「ファルネーゼのアトラス」や、レオナルド・ダ・ヴィンチのデッサン。さらに、館内のバチカンゾーンに掲げられた、カラヴァッジョによる絵画「キリストの埋葬」ほか、イタリア各地を旅しないと出会えない歴史的名作を、間近で見ることができるのだ。

それらだけでも圧倒的なのだが、レストランこそが“イタリア旅気分”に浸れる場所。

「イータリー」では、イタリア式庭園を眺めながら食事ができる 写真:EATALYより

パビリオン最上階にあるレストランが「イータリー」。こちらではイタリア18州の地域の、代表的な郷土料理が週替わりで登場し、エピソードの深いイタリアワインと共に楽しむことができる。

まずは、イタリアパビリオンの公式スプマンテ「フェッラーリ・オマージュ」で乾杯! このボトルは、イタリア最高峰のスプマンテとして名高い「フェッラーリ」のスペシャル・キュヴェ。

イタリアの最北トレンティーノ・アルト・アディジェ州の州都、トレントにある名門・フェッラーリが、日本に向け、長年の友情に感謝と敬意(オマージュ)を込めて造られた、日本限定品だ。

和風の模様があしらわれ、じつに華やかな印象。グラス1,780円 写真:日欧商事より

トレントの山々が育んだ品質の高いシャルドネ100%を使用。「メトド・クラッシコ製法(シャンパーニュ製法)」で、いつもの「フェッラーリ・ブリュット」より16カ月長い、40カ月の瓶内熟成。柔らかくキメの細かい泡立ち。昼からするする行きたくなる、飲み心地の良さが実に魅力。

「トロフィエ ジェノベーゼ」2,690円、「黒毛和牛のタリアータ」4,490円ほか 写真:EATALYより

料理はアラカルトが主体。定番メニューであれば、南イタリア・プーリア州発祥のフレッシュチーズ「ブッラータ」をフレッシュトマトと共に。生クリームと細かく刻んだモッツァレラチーズを包んだチーズは魅惑の味わい。また、リグーリア地方の伝統的なねじれパスタ「トロフィエ」を使ったジェノベーゼなど、トラディショナルな料理が落ち着く。

また、5/18〜24はラツィオ州、6/1〜7はマルケ州、6/8〜14はシチリア州など、週替わりの郷土料理を目当てに訪れるのもオススメ。

イタリアパビリオンは激戦すぎて予約が取れないという噂もあるが、屋上のレストランはイタリアパビリオンの予約をせずに利用が可能。ただレストランは予約不可のため、時間に余裕をもって訪れたい。

グルテンフリーが未来を拓く「GF RAMEN LAB」

世界の食文化を満喫できるだけでなく、“未来を感じる食”を体験できるのも、大阪・関西万博ならでは。

未来の食文化をテーマにしたフードコートが「EARTH TABLE〜未来食堂〜」 撮影:船井香緒里

会場のほぼ中央「静けさの森」エリアに隣接する「EARTH TABLE〜未来食堂〜」へ足を運んでほしい。ここには、環境に配慮したサステナブルな食材、さらには革新的な調理技術を取り入れるなど、未来の食の楽しみを教えてくれる6つの飲食店が集結!

「GF RAMEN LAB」はカウンター21席、テーブル12席 撮影:船井香緒里

中でも注目は、米から作ったグルテンフリーラーメン専門店「GF RAMEN LAB」。

アメリカ・ボストンにある人気ラーメン店「Tsurumen」店主・大西益央さんと、お米の麺づくり専門メーカー「ケンミン食品」がタッグを組んだブランドだ。

大阪出身の大西シェフは「アメリカでラーメン店を営んでいると、“GF(ジーエフ=グルテンフリー)のラーメンはありますか?”と尋ねられることが多い」という。

実はアメリカやヨーロッパでは、セリアック病をはじめ、小麦グルテンが原因で体の不調を訴える人が少なくないという。また健康に気を使うスポーツ選手やセレブの中には、健康管理のためにグルテンを含まない食生活を実践している人も。

「GF RAMEN LAB」のメニュー監修を担う「Tsurumen」店主の大西益央さん(写真右)。その隣は、1950年に神戸で創業したビーフンメーカー「ケンミン食品」代表取締役社長の高村祐輝さん 撮影:船井香緒里

「日本が世界に誇る食文化“ラーメン”を通して、おいしく、健康的な生活を望む方を応援したい」と大西シェフ。そこで、米粉の生地にかんすいを練り込み、ラーメンらしさを追求したGF中華麺を開発。おいしさをとことん追求した、GFラーメンを生み出したのだ。

数量限定のPREMIUM(プレミアム)シリーズの一つが「GF黄金の鶏油しょうゆラーメン」。

「GF黄金の鶏油しょうゆラーメン」2,600円 撮影:船井香緒里

宮崎のブランド地鶏「みやざき地頭鶏(じとっこ)」を水と酒だけで炊いた「鶏清湯(とりちんたん)」を使用。その清らかな味わいと、醤油のコク、表面を覆う鶏油が味わいに深みを与えている。ちなみに醤油もGF(小麦は不使用)という徹底っぷり! GF中華麺をすすると……。ツルンと滑らかな舌触りの中に、中華麺らしいコシと風味を感じる。米粉の麺は、小麦の麺と比べ、スープの絡みが実に良い。

また、小麦粉も動物性食材も不使用の「GFプラントベース とんこつ風ラーメン」には、大豆から作られた代替肉「ライクチキン」を使用。次世代のスタンダードになるであろう食材同士の相性をじっくり味わい尽くしてほしい。

「GF RAMEN LAB 大阪・関西万博店」店長・梅崎梨夏さんと大西シェフ。二人は姉弟関係。万博期間中、梅崎さんは自店である亀戸「しののめヌードル」を休業し、厨房に立つ 撮影:船井香緒里

「GF RAMEN LAB」の実店舗としては、大阪・関西万博が初。大西シェフ曰く「想像を超える、お客様からの反響に驚いています。また、海外ゲストの来店も多く、やはりグルテンフリーというオプションは、万博では欠かせない存在だと改めて確信しました」。確かに、店先に並ぶお客さんの様子を窺うと、外国人客の姿が目立つ。

さらに、大西シェフからはこんなエピソードも。「先日、グルテンアレルギーになったという小学生のお子様にご来店いただきました。彼にとっての一番の目的が、私どもが運営する『GF RAMEN LAB』でラーメンを食べることだったそうです。社会や生活を支えるインフラとして『GF RAMEN LAB』の責任を感じます」

おいしくて身体に優しい、米粉が主体のグルテンフリーラーメンの価値が、大阪・関西万博から世界へ、未来へ向けて広がりを見せる。

「GF RAMEN LAB」と同じ区画にある「とんかつ乃ぐち」。店主の野口典朗さんは、大阪・関西万博で唯一の「個人店」という、快挙を成し遂げた料理人だ。「目標は、日本が誇るTONKATSUを世界へ発信すること」と野口さん。曰く「とんかつを通して、日本各地の食資源の魅力や、畜産・農業のレベルの高さを伝えたい」。

「乃ぐち」といえば、とんかつを1貫ずつ提供すること。そのスタイルを万博でも貫き、日本の調理技術や食文化の素晴らしさを世界に向けて発信する 撮影:船井香緒里

イートインは「EXPO乃ぐちコース」6,800円、一本。季節の前菜3品に続き、とんかつが1貫ずつ提供される 撮影:船井香緒里

「とんかつに用いる豚肉の銘柄や部位は、その日最高のコンディションのものを」と野口さん。まずは素材を披露するところから。「林SPF」のヒレ、「贅豚(ぜいとん)」ロースとリブロース、「梅山豚(メイシャントン)」バラといった銘柄豚が続々と。

贅豚ロース2貫、林SPFのヒレ2貫の次に供されたのは、ゴテンバポーク リブロース。まず、脂身に醤油を少し付けて味わえば、脂のコクが花開く 撮影:船井香緒里

いずれのとんかつも、軽やかな衣と、きめの細かな肉質、肉そのものの香りや歯応えの良さが印象的だ。脂っこさを一切感じさせない食後感に至るまで、とんかつの新たな世界を楽しませてくれる。

〆は、「かつカレー」か「醤油かつ丼」を選ぶことができる 撮影:船井香緒里

「豚肉・米・キャベツ、パン粉と卵、小麦粉さえあれば、どの国でもとんかつを作ることができるんです。先進国では、高級の部類に入る料理として、また食料の支援活動が必要な国では、パワーフードとして役立つから」

一貫のとんかつを通じて、食の未来を知ることができる「とんかつ乃ぐち」の世界へぜひ、足を踏み入れてほしい。

<店舗情報>◆GF RAMEN LAB 大阪・関西万博店住所 : 大阪府大阪市此花区夢洲1 大阪・関西万博会場内 F62-14TEL : 不明の為情報お待ちしております<店舗情報>◆とんかつ乃ぐち住所 : 大阪府大阪市此花区夢洲1 静けさの森ゾーンF62-12TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込です。

取材、文:船井香緒里

