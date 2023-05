ディズニーランドやディズニーワールドは世界中の人々が愛してやまない場所だが、イギリスに住む双子の女の子の1人は少し違ったようだ。両親からサプライズでディズニー旅行をプレゼントされたが、ディズニーランドに行くよりも「学校に行きたい!」と主張し、泣き出してしまったという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

英イースト・ハンプシャー在住のヘザー・ライルさん(Heather Lisle、32)が4月26日、双子の娘にサプライズを仕掛けた時の動画をFacebookに投稿した。ヘザーさんとパートナーのトムさん(Tom、30)は、双子の娘ポピーちゃん(Poppy、6)とルビーちゃん(Ruby、6)になんの前触れもなく、仏パリにある「ディズニーランド・パリ」への旅行をプレゼントした。

サプライズ当日だった4月20日の朝、いつも通り学校へ行く準備をしていた双子に、ヘザーさんは「昨夜、先生からメールが来て、今日は制服ではなく私服だそうよ」と伝え、私服を着せることに成功。そして学校へ行く前に祖母のエマさん(Emma、53)を空港まで送らなければならないと伝え、車に娘たちを乗せて家族5人でサウサンプトン空港へ向かった。

そして空港の駐車場に着くと「学校に遅れちゃうよ」と心配する娘たちに、ヘザーさんとトムさんは飛行機の搭乗券とディズニーランドのチケットを見せた。ヘザーさんが「さあ、これからどこへ行くと思う?」と聞くと、ポピーちゃんが「ディズニーランド」と答え、ヘザーさんは「そう、今日行くのよ」と返した。

ルビーちゃんは驚いた様子で手に持ったぬいぐるみを抱きしめて呆然と立ち尽くしていたが、状況が飲み込めると気絶したふりをしてヘザーさんの胸に倒れ込んだ。よほど嬉しかったようで、ルビーちゃんはヘザーさんに抱きついて頰に数え切れないほどのキスをしていた。

一方のポピーちゃんは、ヘザーさんとエマさんに「今から行くのよ。どう嬉しい?」と聞かれると「学校に行かなきゃならないの!」と言って車の後部座席にチケットを置いたまま、助手席へと隠れるように移動してしまった。そんなポピーちゃんはトムさんに優しく抱き上げられたが、それでも「学校へ行きたいー」と主張しながら泣き出してしまった。

予想外の反応を見せたポピーちゃんに、トムさんとヘザーさん、エマさんも可笑しくて笑ってしまったという。その後は家族全員でパリに向かい、ディズニーランドを満喫したが、ここでもポピーちゃんは涙を見せた。帰り支度をしていた時、ポピーちゃんはディズニーランドを離れたくないあまり「帰りたくない。もう一日いたい」と大泣きしていたという。

今回のサプライズ旅行について、ヘザーさんはこのように語っている。

「私はディズニーの大ファンなので、この子たちにもディズニーを好きになってもらうように、何年も前からけしかけていたんです。でもディズニーに行くまでは、2人とも本当に興味がなかったんですよ。それが今では、みんなで一日おきにディズニー映画を観るようになりました。」

なおヘザーさんが投稿した今回の動画には「うちの子も同じかも」「うちの双子もそんな感じかな、素敵な動画ね」といった声が寄せられ、多くの人を笑顔にしていた。しかしヘザーさんがこの動画をポピーちゃんやルビーちゃんに見せると、2人は恥ずかしがってしまい、特にポピーちゃんは怒ってしまうそうだ。

画像は『Heather Lisle 2023年4月26日付Facebook「Disney Reveal Flop thought you may all like to see」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)