現地時間の2021年12月10日、アメリカ中部を襲ったトルネードにより、イリノイ州のエドワーズビルにあるAmazon倉庫が崩壊しました。Amazonのすべての倉庫では従業員が倉庫内に携帯電話を持ち込むことが禁止されているのですが、今回のような緊急事態発生時への対処に難があるとして、ルールに対する不満の声がAmazon社内から噴出しています。

12月10日に発生し、イリノイ州をはじめとする6つの州で発生したトルネードが、イリノイ州南西部のエドワーズビルにあるAmazonの配送センター倉庫を襲いました。トルネードによりAmazon倉庫は崩落し、100人あまりの従業員が閉じ込められ、少なくとも6人が死亡するという被害をもたらしました。

Amazonは何年もの間、倉庫で働く従業員が倉庫内に携帯電話を持ち込むことを禁止しており、これを徹底するために金属探知機を用いたセキュリティチェックを行っています。新型コロナウイルスのパンデミックに伴い、Amazonは携帯電話持ち込み禁止のルールを一時的に解除していたのですが、このルールは一部の倉庫で徐々に復活している模様。

倒壊したAmazon倉庫の向かいにある建物で働いているというAmazon従業員は、「Amazonからの干渉なしに、スマートフォンを使って気象情報にアクセスし、危険な災害などの情報にアクセスしたい」「トルネードで倉庫が倒壊した後、誰もが自分の携帯電話をロッカールームに置いたまま仕事はできないと恐れているに違いありません。私が話をした従業員のほとんどが、就業時間に個人的な電話をかけないと語りました」と述べ、今回のような緊急事態に対応するために携帯電話の持ち込みを許可してほしいとAmazon側に訴えています。

また、今回のような倉庫内に閉じ込められる事態が発生した時、携帯電話を持っていれば消防署や家族などに連絡して助けを求めることもできるとも主張しています。別のAmazon倉庫で働く人物は、「Amazonが携帯電話の持ち込み禁止ルールを復活させた場合、私は退職します」と語ったそうです。

イリノイ州のAmazon倉庫では携帯電話の持ち込み禁止ルールが一時的に解除されていたようですが、倒壊に巻き込まれて死亡したLarry Virden氏は、トルネード発生時にガールフレンドに「Amazonが家に帰してくれない」とテキストメッセージを送っていたことも明らかになっています。

Before he died, Larry Virden reportedly texted his girlfriend: "Amazon won’t let us leave." He leaves behind four children. pic.twitter.com/3ZRLik9VIs— More Perfect Union (@MorePerfectUS) December 13, 2021