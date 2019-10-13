À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡ÙÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ò¡¢Ì¾Í¥¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¸ì¤ë
10·î4Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤¬°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦66¥±¹ñ¤Ç¸ø³«½µNo.1¤òµÏ¿¤·¡¢±Ç²èÄÌ¤«¤é¤âÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë²ø±é¤ò¸«¤»¤¿¼ç±é¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¢¡°Ìò¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¢Ì¾Í¥¤¬Ìòºî¤ê¤Ë¤«¤±¤¿¤³¤À¤ï¤ê
¡¡¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢¼Â¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¤À¡£½Å¤¯¡¢Èá¤·¤¯¡¢¶ì¤·¤¯¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥È¡£µÔÂÔ¤äÀº¿À¼À´µ¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¤Î·çÅÀ¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÊÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤°Ìò¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿ËÜºî¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï°ì¿Í¤âÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤¬¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¸ÉÆÈ¤ÊÃË¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÓËÜ¼¹É®¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ÎÌò¤Ë¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤Þ¤º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¼«¤é´ê¤¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤Ë²¿ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ëÆÈÆÃ¤Î¾Ð¤¤Êý¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤ÈÈà¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¾Ð¤¤Êý¤Ï¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÏµÓËÜ¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤Ï¤³¤ÎÌò¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£ºÇ½é¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥É¤Ï¡¢ÆÍÁ³¾Ð¤¤¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÎÆ°²è¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¶¯¤¤´¶¾ð¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¤Ï¤½¤ì¤òÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³Î¼Â¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÁáÄ«¡¢½ÂÂÚ¤ÎÃæ¤ò¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò¤·¡¢¤µ¤¢»£±Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÄó°Æ¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¤¬½é¤á¤Æ¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¾Ð¤¤Êý¤ò¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò²ñÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ËÌå¡¹¤È¤¹¤ëÈà¤ò¸«¤Æ¡¢¥È¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·¯¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤ä¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¾Ð¤¤Êý¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÎËÜ¼Á¤òÀäÂÐ¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»£±ÆÃæ¡Ø¤è¤·¡¢¤³¤ì¤À¡ª ËÍ¤Ë¤ÏÈà¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤¾¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£ËèÆü¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢²È¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ç¤â¡¢¥È¥Ã¥É¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤è¡£
¡¡Ìò¤Î¤³¤È¤ò´°Á´¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ò¡¢ËÍ¤Ï¿®¤¸¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×
¢¡²áµî¤Î¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ï°ìÀÚ»²¾È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡ÆùÂÎÌÌ¤Ç¤Î½àÈ÷¤âÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï20Ô°Ê¾å¤âÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÌôÊª¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÉûºîÍÑ¤Ç¶ËÃ¼¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡ØËÍ¤ÏÂÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢Áé¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÂÀ¤ë¤Û¤¦¤Ê¤é¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤«¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤ò»³¤Û¤É¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¥é¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï±ÉÍÜ¼ºÄ´µ¤Ì£¤Ç¼å¡¹¤·¤¤¿ÍÊª¤È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Ìò¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Áé¤»¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÍ½Â¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁé¤»¤ë¤ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤è¡£¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡·àÃæ¤Ç¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ô¥¨¥í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¢¡°Ìò¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¢Ì¾Í¥¤¬Ìòºî¤ê¤Ë¤«¤±¤¿¤³¤À¤ï¤ê
¡¡¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢¼Â¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¤À¡£½Å¤¯¡¢Èá¤·¤¯¡¢¶ì¤·¤¯¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥È¡£µÔÂÔ¤äÀº¿À¼À´µ¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¤Î·çÅÀ¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÊÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤°Ìò¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿ËÜºî¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï°ì¿Í¤âÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤¬¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¸ÉÆÈ¤ÊÃË¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÓËÜ¼¹É®¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ÎÌò¤Ë¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤Þ¤º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¼«¤é´ê¤¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤Ë²¿ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ëÆÈÆÃ¤Î¾Ð¤¤Êý¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤ÈÈà¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¾Ð¤¤Êý¤Ï¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÏµÓËÜ¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤Ï¤³¤ÎÌò¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£ºÇ½é¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥É¤Ï¡¢ÆÍÁ³¾Ð¤¤¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÎÆ°²è¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¶¯¤¤´¶¾ð¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¤Ï¤½¤ì¤òÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³Î¼Â¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÁáÄ«¡¢½ÂÂÚ¤ÎÃæ¤ò¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò¤·¡¢¤µ¤¢»£±Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÄó°Æ¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¤¬½é¤á¤Æ¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¾Ð¤¤Êý¤ò¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò²ñÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ËÌå¡¹¤È¤¹¤ëÈà¤ò¸«¤Æ¡¢¥È¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·¯¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤ä¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¾Ð¤¤Êý¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¥¢¡¼¥µ¡¼¤ÎËÜ¼Á¤òÀäÂÐ¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»£±ÆÃæ¡Ø¤è¤·¡¢¤³¤ì¤À¡ª ËÍ¤Ë¤ÏÈà¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤¾¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£ËèÆü¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢²È¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ç¤â¡¢¥È¥Ã¥É¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤è¡£
¡¡Ìò¤Î¤³¤È¤ò´°Á´¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ò¡¢ËÍ¤Ï¿®¤¸¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×
¢¡²áµî¤Î¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ï°ìÀÚ»²¾È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡ÆùÂÎÌÌ¤Ç¤Î½àÈ÷¤âÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï20Ô°Ê¾å¤âÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÌôÊª¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÉûºîÍÑ¤Ç¶ËÃ¼¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡ØËÍ¤ÏÂÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢Áé¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÂÀ¤ë¤Û¤¦¤Ê¤é¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤«¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤ò»³¤Û¤É¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¥é¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï±ÉÍÜ¼ºÄ´µ¤Ì£¤Ç¼å¡¹¤·¤¤¿ÍÊª¤È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Ìò¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Áé¤»¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÍ½Â¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁé¤»¤ë¤ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤è¡£¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡·àÃæ¤Ç¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ô¥¨¥í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£