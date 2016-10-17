Galaxy Note7で、バッテリーの欠陥による発火・爆発事故が相次いだ問題。
「Galaxy S7」は「Galaxy Note7」のリコール時に交換したモデル
Record China
回収した機体について、資源再生・リサイクル作業に入る計画を発表
サムスンは、この機種のバッテリー充電量を0％に制限することを決めた
他社との競争に十分耐えうるミッドレンジクラスのモデルを開発
Engadget 日本版
強制的なアップデートでバッテリーは容量の15％しか充電できなくなるという
中国の中古市場で、状態のよいものが14万円の高値で売りに出されているそう
関係者によると、原因究明は終わり発表の準備に取り掛かっているという
発売当初はギズモードなどで、最高のAndroidスマホと称されたGalaxy Note7
韓国の大手メーカーは町工場をあっさり切り捨てる傾向が強いと筆者は指摘
NEWSポストセブン
現在の最大充電容量は60％に制限されているが、さらに下げる案も検討
端末が熱くなり煙が出たため投げ出すと発火し、背面がはじけ飛んだという
生産・販売を打ち切った「Galaxy Note7」の発火事故の報告は339件と発表
読売新聞オンライン
充電中に突然爆発したそうで、ユーザーは販売店に損害賠償を要求したそう
ナリナリドットコム
18日、関西空港内で同機種が発煙するトラブルがあったことが分かった
ネット上で原告を集めており、提訴者はさらに増える可能性があるという
500〜700万人のNote7ユーザーがiPhone 7に乗り換えたと海外で報じられた
ギズモード・ジャパン
Galaxy Note7の発火問題に「サムスンの部品の技術は非常に立派」とコメント
中央日報
連邦法により、最大で10年の懲役刑あるいは最大約1875万円の罰金となる