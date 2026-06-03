筆者の友人に起こった隣人トラブルを紹介します。マンションに住んでいる友人夫婦の隣の部屋に引っ越してきた夫婦が挨拶にきました。お子さんは2歳くらいのかわいらしい女の子。とても感じの良い人で「これからよろしくお願いします」と、丁寧にあいさつをしてくれました。ところが数日後……。 「子供を預かってほしい」あまりにも頻繁なお願い