「自由気ままに語ったり、素になって遊んだり、そんな時間があってもいいよね。」齋藤飛鳥が好きな人と好きなことを満喫する、等身大の姿をお届けする齋藤の初単独冠番組「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」Season2。第3夜は6月5日（金）24時45分〜放送。Huluにて地上波放送には入りきらなかった未公開シーンをたっぷり盛り込んだ「Hulu完全版」をHulu独占配信！第3夜と、6月12日（金）24時40分〜放送の第4夜のゲストは、齋藤が「謎