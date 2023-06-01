「自由気ままに語ったり、素になって遊んだり、そんな時間があってもいいよね。」齋藤飛鳥が好きな人と好きなことを満喫する、等身大の姿をお届けする齋藤の初単独冠番組「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」Season2。

第3夜は6月5日（金）24時45分〜放送。Huluにて地上波放送には入りきらなかった未公開シーンをたっぷり盛り込んだ「Hulu完全版」をHulu独占配信！

第3夜と、6月12日（金）24時40分〜放送の第4夜のゲストは、齋藤が「謎が多いのでゆっくり話してみたい！」とお招きしたリリー・フランキー。

しかしリリーから逆呼び出しされた齋藤。訪れたのはかわいい犬たちがお出迎えしてくれる、今話題の「サモエドカフェ」。犬好きのリリーが「ずっと前から訪れてみたかった場所」だそう。

7年前の2人の意外な関わりから、グループのセンターに抜擢されたときの心境まで、齋藤のぶっちゃけトークにサモエドたちも興味津々…。

その後は、大人の街 東京・銀座でリリーおすすめの住所非公開「秘密の隠れ家」で乾杯。お気に入りの卵サンドをおつまみに、聞き上手のリリーに齋藤はお酒も進み、最近の悩みも思わずポロリ…さらに画家としても活躍しているリリーを前に齋藤が渾身の絵を披露。リリーと齋藤の不思議な年の差コンビの貴重トークが連発！

地上波に入りきらなかったシーンをたっぷり盛り込んだ「Hulu完全版」では、リリーがハマっているという「オバアイテム」を齋藤にコーデするため、銀座でオバコーデショッピング！

■番組概要

放送局： 日本テレビ

配信：「Hulu完全版」 放送終了後からHuluで独占配信

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