家賃は手取りの50％超、あるいは定年目前で毎月10万円の赤字。いくら一定の収入があっても、一度決めた「住まい」の見直しができないばかりに、生活が容易に転落していく。人生の基盤であるはずの“マイホーム”や“愛着のある街”が、なぜ彼らを底なしの困窮へと引きずり込むのか。脳のバグがまねく住居破綻のリアルに迫った。◆貧乏の大きな原因は住居費家賃は手取りの50％越え。友達と趣味を捨ててなお離れられずに30年経った人