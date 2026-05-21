【モデルプレス＝2026/05/21】お笑いコンビ・日本エレキテル連合の橋本小雪が20日、自身のInstagramを更新。白塗りを落とした素顔の状態を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳新語・流行語大賞受賞芸人、トレードマークの白塗り落とした姿◆日本エレキテル連合・橋本小雪、白塗りを落とした姿「ダメよ〜、ダメダメ」のフレーズで2014年の「新語・流行語大賞」年間大賞を受賞するなど一世を風靡し、漫才で見せる白塗りメイクが