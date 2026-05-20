◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２０日・エスコンフィールド）日本ハムの上原健太投手が、緊急降板した。７回の頭から登板。２アウトを奪い、続く辰己の初球、１５４キロの真っすぐでストライクを取ったところで、右足をかばうようなそぶりを見せた。トレーナーに伴われベンチ裏へ下がると、そのまま降板した。緊急でリリーフしたのは、８回に登板する準備を進めていたと思われる田中正義。辰己を１球で一ゴロに仕留めると、