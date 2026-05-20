プレミアリーグのブライトンは１９日、２５―２６シーズンのベストゴール賞などを発表。ＭＦ三笘薫が挙げた４月１８日のトットナム戦（アウェー）の左足ボレー弾が選出された。このゴールは前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスを対し、逆サイドに走り込んだ三笘が左足のインサイドを直接当て、角度のない位置からボレーで決めたもの。試合後の会見でヒュルツェラー監督は「まるでファンバステンのゴールのようだ」