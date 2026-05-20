北中米ワールドカップに臨むイラン代表の予備メンバーから、これまでエースだったが、今年３月に『代表追放』が報じられたサルダル・アズムンが外れたようだ。『Ynetnews』は「アズムンは、アラブ首長国連邦のシェイク・モハメド首相との写真を投稿したことで、イランのワールドカップ代表メンバーから外されたと報じられており、イランのメディアからは『裏切り者だ』だと非難されている」と伝えた。「イランサッカー界屈指のス