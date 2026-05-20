「裏切り者だ」一体なぜ？ “アジア２位”が日本を苦しめてきた91戦57発のエースをW杯選外に…「怪我や不調が理由ではない」「大きな痛手となる」
北中米ワールドカップに臨むイラン代表の予備メンバーから、これまでエースだったが、今年３月に『代表追放』が報じられたサルダル・アズムンが外れたようだ。
『Ynetnews』は「アズムンは、アラブ首長国連邦のシェイク・モハメド首相との写真を投稿したことで、イランのワールドカップ代表メンバーから外されたと報じられており、イランのメディアからは『裏切り者だ』だと非難されている」と伝えた。
「イランサッカー界屈指のスター選手が、ワールドカップ直前に代表チームから外された。しかも、怪我や不調が理由ではない。イランサッカー連盟は土曜日、米国、大会の公式代表メンバーを発表した。31歳のストライカーの名前はリストから外れていたが、一部ではこの動きは驚くべきことではないとの声が上がっている」
「イランメディアの報道によると、この決定は、アズムンが３月にUAEのシェイク・ムハンマド・ビン・ラシード・アル・マクトゥーム首相と並んで写った写真をインスタグラムのストーリーに投稿したことが『国家の価値観の侵害』とされたことを受けて下されたものだ。アズムンは自身のSNSアカウントから写真を削除したが、彼に対する批判は激化した」
この投稿は、イランでは「敵との協力」と見なされ、「祖国を裏切る行為が原因で、代表チームから外された」という。
同メディアは「彼はイラン代表として91試合に出場し、57ゴールを挙げている。ワールドカップ開幕まで１か月を切ったこの時期に、彼の不在はイランにとって大きな痛手となる。イランはエジプト、ベルギー、ニュージーランドと同組という厳しいグループに入っており、最大のスター選手の不在は大会でのイランの勝算に大きな影響を与える可能性がある」と指摘した。
FIFAランキング21位で、日本の18位に次ぐアジア２位のイラン。日本を苦しめてきたエースを政治的な理由で外し、大舞台に臨むことになった。なお、26人の本メンバーは30日に発表される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
『Ynetnews』は「アズムンは、アラブ首長国連邦のシェイク・モハメド首相との写真を投稿したことで、イランのワールドカップ代表メンバーから外されたと報じられており、イランのメディアからは『裏切り者だ』だと非難されている」と伝えた。
「イランメディアの報道によると、この決定は、アズムンが３月にUAEのシェイク・ムハンマド・ビン・ラシード・アル・マクトゥーム首相と並んで写った写真をインスタグラムのストーリーに投稿したことが『国家の価値観の侵害』とされたことを受けて下されたものだ。アズムンは自身のSNSアカウントから写真を削除したが、彼に対する批判は激化した」
この投稿は、イランでは「敵との協力」と見なされ、「祖国を裏切る行為が原因で、代表チームから外された」という。
同メディアは「彼はイラン代表として91試合に出場し、57ゴールを挙げている。ワールドカップ開幕まで１か月を切ったこの時期に、彼の不在はイランにとって大きな痛手となる。イランはエジプト、ベルギー、ニュージーランドと同組という厳しいグループに入っており、最大のスター選手の不在は大会でのイランの勝算に大きな影響を与える可能性がある」と指摘した。
FIFAランキング21位で、日本の18位に次ぐアジア２位のイラン。日本を苦しめてきたエースを政治的な理由で外し、大舞台に臨むことになった。なお、26人の本メンバーは30日に発表される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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