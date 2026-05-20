「裏切り者だ」一体なぜ？ “アジア２位”が日本を苦しめてきた91戦57発のエースをW杯選外に…「怪我や不調が理由ではない」「大きな痛手となる」

「裏切り者だ」一体なぜ？ “アジア２位”が日本を苦しめてきた91戦57発のエースをW杯選外に…「怪我や不調が理由ではない」「大きな痛手となる」