血糖値対策で意識したいのが、「食物繊維」。糖質の吸収をゆるやかにしてくれるうえ、満腹感も得られやすいので、毎日の食事にしっかり取り入れたい栄養素です。そこでおすすめなのが、きのこを使った常備菜。材料はきのこと塩だけとシンプルなのに、うまみたっぷり。副菜にはもちろん、刻んでパスタソースなどに活用するのもおすすめです。『塩きのこ』のレシピきのこと塩だけのシンプルレシピ。刻んでパスタソースに活用しても！