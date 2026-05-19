「大相撲夏場所・１０日目」（１９日、両国国技館）北陣親方（元小結遠藤）が相撲博物館で行われて親方トークショーに登場。現役時代に出演した永谷園のお茶漬けＣＭの思い出を明かした。相撲人気が低迷した２０１０年代前半に、相撲人気復活の契機をつくった遠藤。長らくお茶漬けのＣＭでもおなじみだった。親方は「パッケージを思いっきり豪快に破って（かやくを）かけるというシーンを撮ったんですけど、パッケージを豪快