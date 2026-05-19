【モデルプレス＝2026/05/19】任天堂が5月19日、公式サイトを更新。スマートフォン向けアプリ『Pictonico！』（読み：ピクトニコ）を5月28日より配信すると発表した。【写真】任天堂が発表した新作スマホゲーム◆任天堂、スマホ向けアプリを発表同アプリは、スマートフォンやタブレットに保存されている写真の中から、ミニゲームにぴったりの顔を自動でピックアップし、ミニゲームとして遊べるもの。くだらないけど、クセになる“