「築20年の家が、購入時より高く売れたらしい」そんな話を聞くと、「うちも高く売れるのでは？」と気になる人は多いでしょう。特に、住宅ローンが残っている場合は、「売却額でローンを完済できるのか」が大きな関心事になります。 本記事では築20年の家でも高く売れる理由や、住宅ローン残債との関係、査定時に確認したいポイントについて解説します。 築20年でも家が高く売れるケースは