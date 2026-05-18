女子バスケットボールWリーグ2部のアランマーレ秋田が新たなシーズンに向けた練習を公開しました。16日・17日と日本代表の国際試合で活躍した、佐藤多伽子選手は両親が鹿角市出身です。18日にチームに合流し、1部昇格に向けて連携を深めました。「せーの、多伽子さんおかえりー！また頑張ってね」チームメイトからの手厚い出迎え。アランマーレ秋田から初めて日本代表候補