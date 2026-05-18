韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘの近況が話題だ。【写真】“見せすぎ”で心配…イ・ダヘの大胆美背中イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「爽快だ！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、自身が広告モデルを務める飲料水を手にしながら、カメラに向かってウィンクを決めるイ・ダヘが写っている。肩をあらわにした赤色のトップスに黒色のデニムを組み合わせたコーディネートで、多彩なポ