すらっとした美背中にウットリ…韓国チアリーダーの“悩殺ウィンク”にファン熱狂「か、可愛すぎる！」

韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘの近況が話題だ。

【写真】“見せすぎ”で心配…イ・ダヘの大胆美背中

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「爽快だ！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身が広告モデルを務める飲料水を手にしながら、カメラに向かってウィンクを決めるイ・ダヘが写っている。肩をあらわにした赤色のトップスに黒色のデニムを組み合わせたコーディネートで、多彩なポーズをこちらに披露している。

現役チアリーダーなだけあって、スラリとした美背中や引き締まったくびれを惜しげもなく見せつけたイ・ダヘ。彼女の投稿には「大好きです」「ビューティフル！」「爽やかだね〜」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

1999年8月4日生まれで26歳のイ・ダヘは、2019年からチアガールとして活動を開始。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務める一方、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースではリポーターとしても活躍している。2023年以降は台湾を拠点に活動の幅を広げ、現地での高い人気を背景に、2024年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手デビューも果たしている。