タレントのマツコ・デラックスが、１５日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。今一番欲しい車を明かした。「トラックの頭の部分だけが走っているのを見るとうれしくなる」という話題に「分かるわこれ！これはうれしい」と共感したマツコ。「もし（トラックの頭を）見たい方がいらっしゃったら、お台場のあたりのコンテナの集積地がいっぱいあるんですよ。そこにコンテナが来る情報はサイ