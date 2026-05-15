テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第7話が14日、放送された。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「スバルくん泣いちゃうよ、？」白装束姿の本島純政原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。「火神の子」として生きる主人公