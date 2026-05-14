ラ・リーガ 25/26の第36節 ヘタフェとマジョルカの試合が、5月14日04:30にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。 ヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、マリオ・マルティン（MF）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマジョルカはジト・ルブンボ（FW）、ベダト・ムリキ（FW）、マヌ・モルラネス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マジョル