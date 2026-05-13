飲み過ぎ、食べ過ぎ、いつもスマホを見てダラダラ――こんな自分をなんとかしたい。でもやめられない。そんな人におすすめなのが、書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）治療の一環として、絵を描き始めた画家近所の美術館で近代フランス