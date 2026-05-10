U-17アジアカップでFC東京の北原槙がミドルシュートを決めたU-17日本代表は現地時間5月9日、サウジアラビアで開催中のAFC U-17アジアカップのグループリーグ第2節でU-17中国代表と対戦。10番を背負うMF北原槙（FC東京）のミドルシュートが決勝点となり、2-1で勝利を収めた。日本は前半37分にセットプレーからDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）が決めて先制。後半3分に追いつかれる展開となったなかで、10番が違いを作