‘23年に『ytv漫才新人賞』、『ABCお笑いグランプリ』で優勝し、注目を浴びた結成12年目のお笑いコンビ『ダブルヒガシ』の東良介（33）と大東翔生（33）。関西弁で捲し立てるパワフルなしゃべくりを武器にする二人は、「大阪の賞レース番長」とも言える注目のお笑いコンビだ。芸人でもトップクラスの“年間900ステージ”をこなすなど、関西では知らないものはいない存在となった『ダブルヒガシ』。そんな二人は、今年4月に慣れ親し