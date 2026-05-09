カナダ代表アルフォンソ・デイビスが負傷、代表公式Xが異例のメッセージドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属するカナダ代表DFアルフォンソ・デイビスが、負傷により戦線離脱を余儀なくされている。カナダ代表の公式Xは現地時間5月8日、チームの主将を務める看板選手の状況について言及。カナダ代表側は「我々はアルフォンソと密接に連絡を取り、彼の最近の故障を受けてバイエルンのメディカルチームとも引き続き連絡を維持し