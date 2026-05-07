タダノは後場終盤に急落している。きょう午後３時ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が８５８億４５００万円（前年同期比６．６％増）、営業利益が４０億１２００万円（同２０．６％減）だったとしており、嫌気した売りが出ている。昨年７月にＩＨＩの連結子会社から運搬システム事業を買収した効果で増収となったものの、利益面は米国関税の影響や売上時期の遅れによる物量減少・費